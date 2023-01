Mircea Badea și Carmen Brumă trăiesc pe picior mare! Cum arată apartamentul de lux al acestora? Unii doar visează la așa ceva

In articol:

Carmen Brumă și Mircea Badea s-au mutat acum ceva timp într-o nouă locuință, însă pe atunci frumoasa prezentatoare nu a vrut să se știe cum arată noul apartament, până când acesta nu era gata.

După ce a pus totul la punct și a simțit că e momentul să împărtășească asta cu fanii ei, vedeta și soțul ei au făcut publice mai multe imagini cu locuința de vis în care trăiesc.

Cum arată apartamentul de lux al lui Carmen Brumă și Mircea Badea

Apartamentul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea [Sursa foto: Captură video]

Carmen Brumă este destul de activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Recent, vedeta și-a surprins urmăritorii într-un mod plăcut, mai exact aceasta a postat câteva imagini cu felul în care arată apartamentul de vis unde locuiește alături de partenerul ei.

Se poate spune că luxul este la el acasă. În livingul imens al acestora se poate observa o canapea mare de culoare bej, în fața ei fiind o măsuță de cafea de aceeași culoare și un covor gri deschis pufos. Draperiile ce despart livingul de priveliștea minunată de la terasă sunt într-o nuanță asemănătoare cu cea a covorului, un candelabru negru atârnă grațios în mijloc, iar lângă canapea sunt așezate câteva lămpi.Terasa celor doi este una imensă, cât se poate de cochetă, dar și super dotată cu tot ce au nevoie.

Care este secretul relației dintre Mircea Badea și Carmen Brumă

Carmen Brumă a mărturisit că ea nu i-a verificat niciodată telefonul partenerului ei și a ales să meargă pe încredere. Nutriționista a declarat că niciodată nu l-a sunat pe prezentator să vadă pe unde este și că unul dintre secretele unei relații de lungă durată este să îi lași suficient spațiu celuilalt.

„Depinde ce înțelege cineva prin infidelitate. Eu nu am pus niciodată mâna pe telefonul lui, adică pun mâna în sensul că-mi zice: «Dă-mi și mie repede telefonul». Dar eu nu am răspuns niciodată la telefonul lui fără să mă roage el. Cum să am parolele de la contul lui? Niciodată nu-l sun să-l întreb «Bună, unde ești?». Nu există așa ceva. Ăsta este unul dintre elementele unei relații de lungă durată. Să-i dai celuilalt spațiu, să-l lași să respire”, a declarat Carmen Brumă, acum ceva timp.