Mircea Badea și Ema Uta, la cuțite! Make-up artista i-a dat o replică dură jurnalistului, după ce acesta a criticat-o. Ireal ce i-a putut spune tânăra

In articol:

Mircea Badea și Ema Uta activează în domenii diferite, însă ambii sunt apreciați și îndrăgiți pentru ceea ce fac. Bineînțeles, blondina se numără printre cei mai cunoscuți make-up artiști de la noi din țară, în timp ce jurnalistul se mândrește cu o carieră de invidiat în domeniul televiziunii.

Ei bine, însă, între cei doi s-a iscat un conflict de zile mari, recent, asta după ce Mircea Badea ar fi criticat-o pe Ema Uta, în direct la TV. De asemenea, nu ar fi prima dată când realizatorul TV ar fi avut ceva de spus la adresa tinerei, motiv pentru care blondina a fost extrem de deranjată.

Concret, Mircea Badea s-a legat de faptul că Ema Uta merge prea des prin vacanțe, iar imediat după cele spuse, blondina a venit și cu o replică pentru jurnalist, explicându-i că a muncit din greu pentru a-și permite să ducă o viață de lux.

Citește și: Așa se răsfață Alex Bodi, de când s-a împăcat cu iubita: "Stau liniștit, au fost prea multe petreceri"| EXCLUSIV

Citeste si: Cine este Andreea Cipcă, iubita lui Florin Piersic Jr. ”Aveam 25 de ani. Credeam că tot ce zboară se mănâncă"- kfetele.ro

Citeste si: Scene de filme "cu proști" în Satu Mare! Un tânăr de 33 de ani s-a întors ieri mai devreme de la muncă și a auzit zgomote ciudate în apartament- bzi.ro

„Nu e prima oară când aud „mistoul” asta la adresa mea din partea dvs, domnule Mircea Badea, aveți o obsesie? Vă știu de la tv de când eram copil, permiteți-mi să vă spun că ați ales persoana nepotrivită. Motivul pentru care eu sunt „într-o vacanță continuă” așa cum spuneți este pentru ca eu am strâns bani de la 17 ani din machiaj, până în prezent la 31. 14 ani de machiaj. Până la 25, eu nu am știut ce înseamnă viață de noapte sau club. Mergeam la cliente acasă în Vâlcea, apoi în București, când am venit la facultate, cărând în mână o valiza de 11 kg aproape în fiecare zi, prin metrouri și tramvaie, iar seara, număram rodul muncii dintr-o întreaga zi, cu speranța de a-mi îndeplini visurile.

Dumnezeu mi-a oferit un talent pe care am știut să îl fructific la momentul potrivit și pentru că am fost pricepută în ceea ce făceam, am început să predau cursuri de machiaj în ultimii 7 ani, grupe lunare de câte 18 fete, venite din toate colțurile țării, 1.300 Euro Cursul. Bănuiesc că dacă nu făceam treabă bună și nu aveam rezultate, nu era „fully booked” la cursuri timp de 7 ani.. Acum, domnul MB poate faceți un simplu calcul a ce înseamnă în jur de 1500 de diplome pe care le-am semnat, adică munca cinstită din punct de vedere moral și etic nu alte metode „ușoare” de a face bani rapid, și nici vreun bărbat să mă întrețină n-am avut. Niciodată. Iar numărul de followeri pe care îl am, se datorează faptului că am lucrat cu foarte multe artiste de la noi, și, pentru că, poate fetele știu de ce urmăresc un makeup artist cu 15 ani experiență. Dacă dvs. m-ați descoperit recent, probabil prin prisma pozelor mele din vacanță, asta nu înseamnă că nu sunt un om care nu a muncit pentru viața pe care o duce”, a fost mesajul transmis de Ema Uta.

Ema Uta formează un cuplu cu Alex Bodi

Ema Uta și Alex Bodi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, make-up artista a făcut o serie de declarații despre începuturile relației cu actualul său partener de viață.

Ema Uta și Alex Bodi, scene fierbinți într-un club din Mykonos! Deși s-au ascuns, filmările au ajuns imediat pe net! Au dat mii de euro pentru vila de lux de pe insulă| EXCLUSIV

”Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București. El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă. Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Am fost prevenită, avertizată din toate colțurile. Mă simteam vinovată, eu eram singură, nu depindeam de nimeni, nu știam ce se întâmplă de ce toată lumea a sărit pe mine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am lăsat timpul să treacă, am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el și acum pot să spun că suntem ok”, a spus Ema Uta la ”Teo Show”, în urmă cu ceva timp.

Ema Uta și Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]