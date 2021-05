Mircea Badea, simptome specifice COVID-19! Ce s-a întâmplat după ce a făcut testul: „Dacă mă vedeți fornăind...”

In articol:

Mircea Badea și-a alarmat familia și colegii de paltou, după ce a mărturisit că are mai multe simptome specifice virusului COVID-19. Celebrul prezentator tv a decis să se testeze, iar rezultatul a fost unul negativ. Jurnlaistul a mărturisit că stările sale au fost provocate de o reacție alergică.

„Începem superba emisiune cu o declarație, ca să ne înțelegem de la bun început, și anume: nu am COVID! Am făcut testul astăzi: negativ! Dacă mă vedeți fornăind, nu este COVID. Fac declarația aceasta și pentru colegii mei. E ceva pe bază alergică, din când în când. În sfârșit, am și eu perioade. Ce să fac…”, a declarat Mircea Badea, în direct.

Celebrul prezentator tv i-a asigurat pe toți cei apropiați să stea liniștiți, în contextul n care nu s-a îmbolnăvit cu temutul virus. „Deci, nu e COVID! Toată lumea să stea liniștită, e totul ok!”, a mai adăugat Mircea Badea.

Mircea Badea nu are COVID-19 [Sursa foto: Captura Vide]

Mircea Badea, amendă usturătoare din partea ANAF

Mircea Badea, o nouă lovitură dură din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală! Celebrul prezentator tv a primit o amendă de 10 mii de euro, deși susține că și-a plătit toate datoriile la stat.

„P.S. Javrele de la ANAF vor avea nevoie de toata sustinerea. Asadar, ii sustin! Asa arata un nou abuz pe care il incearca javrele de la ANAF cu mine. Toate de pana acum au dat gres, asa cum va da si acesta. Cel mai odios dintre ele, in care mi-au inventat o datorie de 100.000 de dolari, e de norietate si s-a dus dracului in instanta.

Asta e o noua mizerie si mi-au trimis-o in scarba fara posibilitatea de a vorbi cu cineva dintre javrele astea decat ducandu-ma fizic, in pandemie, in cacatul lor de birou. Eu zic ca se va termina foarte prost pentru ei”, spune Mircea Badea.