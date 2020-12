Mircea Badea suferă de o boală rară și incurabilă! Dezvăluirile celebrului prezentator tv: „Constați că se întâmplă lucruri cu tine, dar nu știi de ce”

Mircea Badea este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din televiziune. El s-a făcut remarcat prin energia pe care a prezentat-o de fiecare dată pe micile ecrane și a transmis-o telespectatorilor. Puțini știu că sănătatea actorului este în pericol din cauza unei boli periculoase. Este vorba de boala celiacă, cu care Mircea Badea a fost diagnosticat după ce a mers la mai mulți doctori. Pentru o perioadă lungă de timp, celebrul prezentator nu a știu ce îi provoacă stările de rău. El a explicat că boala este una foarte rară și „nasoală”, însă nu se ia.

„Domnul Mencinicopschi a scris o carte despre boala celiacă. E o boală nasoală. O boală destul de rară, dar nu atât de rară după cum ai putea crede după denumirea exotică. Se depistează rar. Constați că se întâmplă lucruri cu tine, dar nu știi de ce. Eu am boala celiacă. Stați liniștiți, nu se ia. Știți cine mai are boala celiacă? Novak Djokovic, numărul 1 mondial în tenis. Nu știa că are boala celiacă. Până la un moment dat când, cofruntându-se pe efectele a zis că are ceva. S-a dus la toți doctorii de pe plenta asta. N-au știu ce să-i facă, până la un moment dat când i-a spus unu că are. E o chestie foarte complexă”, a declarat Mircea Badea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Carmen Brumă, despre boala rară a soțului ei! Ce schimbări alimentare a fost nevoit să facă

Boala celiacă reprezintă o intoleranță la gluten, găsit în majoritatea alimentelor din comerț. Din acest motiv, Mircea Badea trebuie să fie foarte atent la ceea ce mănâncă. Carmen Brumă a declarat că soțul ei a făcut multe schimbări alimentare pentru bunăstarea sănătății sale. (Citeste si: Mircea Badea, după declarațiile tatălui agresoarei de 14 ani din Târgu Jiu: „Pe făptura asta n-o bagă nimeni în Spitalul de Psihiatrie acolo unde îi este locul”)

„Mircea și-a descoperit o intoleranță la gluten. A trebuit să căutam alimente în care să nu existe gluten. Cei care au o astfel de problemă ar trebui să recurgă la alimente simple, naturale. Nu mănânci cremă de brânză, mănânci brânză telemea, nu mănânci un pui cu sos sau o salată cu sos, ci fără, ca să fii sănătos și să îți menții greutatea”, a dezvălui Carmen Brumă, soția celebrului om de televiziune.