Mircea Bărbulescu, dezvăluiri dureroase despre lupta cu leucemia: ”Mă durea tot corpul”

ian 31, 2021 Autor: Adriana Mihaela

In articol:

Celebru designer român a trecut prin momente extrem de dificile. Pe data de 17 octombrie 2015, medicii i-au dat cea mai dureroasă veste. Mai exact, Mircea Bărbulescu a aflat că este diagnosticat de leucemie. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, designer-ul a povestit prin ce chinuri a fost nevoit să treacă.

Potrivit spuselor sale, timp de o săptămână nu a povestit la nimeni vestea pe care a primit-o de la medici. Acesta a susținut că a avut nevoie de câteva zile pentru a se împăca cu ideea. Totodată, Mircea Bărbulescu a precizat că cel mai dureros moment a fost când și-a anunțat mama.

Citeste si:Eva, o fetiță de zece ani, răpusă de cancer. Copila nu a putut urma un tratament experimental din cauza pandemiei de coronavirus

„O săptămână am stat, aveam telefonul închis, nu am vrut să văd sau să vorbesc cu nimeni. Am vrut să văd dacă eu pot să discut și să mă împac cu ideea. Am vrut să fiu eu sigur că vreau să lupt pentru că am avut momente când am vrut să refuz tratamentul.Cel mai greu a fost să-i spun mamei mele. Venise sora mea la mine în vizită și mi-a zis „Cumva trebuie să îi spui”. Sora mea a fost prima persoană căreia i-am spus. Eram pe skype cu mama și în felul ăsta i-am spus.”, a mărturisit Mircea Bărbulescu.

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Mircea Bărbulescu[Sursa foto: Facebook]

Mama artistului a fost cea care l-a încurajat să nu renunțe în lupta cu cancerul

Mircea Bărbulescu a povestit că au existat momente în care nu mâncase cu zilele și corpul îi

tremura din cauza durerilor. Deși a trecut prin clipe de coșmar, în care durerile erau atât de puternice, mama sa a fost cea care i-a dat putere și l-a încurajat să nu renunțe în lupta cu cancerul

Citeste si:Fetița de 7 ani a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală rară! Micuța s-a putut lupta cu boala doar câteva luni

„Aveam momente când cădeam și nu mai voiam tratamentul, mă simțeam extrem de rău și după care brusc îmi reveneam și ieșeam la plimbare. A fost cumplit, dar faptul că am fost extrem de pozitiv parcă nici nu m-a mai durut atât de tare. Aveam săptămâni în care nu dormeam. La un moment dat nu am dormit 10 zile. La un moment dat am adormit pe toaletă. Mă durea tot corpul și mă țineam de o bară în camera din spital și puneam capul. Fierul respectiv fiind rece simțeam că îmi alină durerea. Ațipeam 5 minute în picioare, mă durea tot corpul. Vomitam încontinuu. Nu am putut să mănânc 6 zile, am băut doar o sticlută de 500 de ml de apă.”, a mai adăugat Mircea Bărbulescu.

Mircea Bărbulescu[Sursa foto: Facebook]