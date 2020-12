Mircea Beuran, dezvăluiri despre calvarul COVID-19: ”Stăteam culcat pe abdomen, nu puteam dormi”

Mircea Beuran a povestit prin ce momente dificile a fost nevoit să treacă.

In articol:

La sfârșitul lunii septembrie, Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19. Chirurgul a început să aibă simptome ale virusului ucigaș din China. Ulterior, Mircea Beuran a decis să meargă la spital întrucât era convins că este infectat cu coronavirus.Cadrele medicale i-au recomandat cunoscutului chirurg să rămână internat la Institutul ”Matei Balș” din București, pentru mai multe investigații.

Chirurgul a susținut că în perioada din mai până în septembrie, activând în spital își făcea săptămânal un control direct cu acel PCR, proba cea mai directă dacă ai sau nu SARS-CoV-2. Recent,

Mircea Beuran a povestit prin ce momente dificile a fost nevoit să treacă.

Citeste si:Medicul Mircea Beuran, infectat cu coronavirus! Primele declarații

„Cu o duminică în urmă eram negativ, joi seara m-am întors de la spital și am avut o stare de oboseală care nu se justifica la ritmul zilei respective și, în general, munca aceasta de spital nu mă obosea defel. Am dormit, în cursul nopții m-am trezit pentru că făceam febră și începusem să tușesc, n-a durat mult, vreo 2 ore, am transpirat, am adormit la loc, dimineața m-am trezit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Aceeași stare bună. Am considerat ca un bun început, poate că răcesc.

Citeste si: Ce au căutat românii pe internet anul acesta. Topul care a stârnit hohote de râs - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Citeste si:Chirurgul Mircea Beuran, acuzat că a primit mită de 10.000 de euro! Stenogramele care îl incriminează: „Caut să ți-i aduc cât mai repede”

Nu puteam să mă dau jos din pat. Îmi dau seama că pregătesc COVID-ul. Nu aveam standardul despre care se știa. O tuse seacă, fără expectorație. Am luat un paracetamol. După mai puțin de două ore nu mai era nimic. Ca și cum cineva mi-a luat ca cu mâna starea aceasta. În care oboseala era maximă și febra a scăzut, a rămas tusea, o tuse seacă și, totodată, niște tulburări în articulații. Parcă nu erau ale mele, nu puteam să mișc nici degetele de la mâini și picioare”,a declarat Mircea Beuran.

Mircea Beuran a fost internat direct în ATI

De asemenea, chirurgul Mircea Beuran a fost nevoit să stea17 zile internat în secția de ATI. Cunoscutul chirurg a mai precizat că prima săptămână a fost destul de grea.

„Prima săptămână a fost destul de grea, pentru că dincolo de semnele care apar și dispar se instala insomnia, poziția cea mai bună pentru oxigenare era poziția pe burtă. Adică să stai culcat pe abdomen, mâinile erau la perfuzii, la monitoare, incomod, dar de nevoie stai. Nu puteam dormi. După o săptămână am trecut peste această stare. Nu-mi pierdusem mirosul și gustul, dar după 2 săptămâni s-a instalat și pierderea acestor simțuri. Am mai rămas încă 2 zile, în așa fel încât să existe siguranța că la externare pot să merg acasă, dar cu un suport de oxigen”,a mai spus Mircea Beuran.

Mircea Beuran[Sursa foto: Facebook]

Sursă: antena3.ro