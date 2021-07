Mircea Diaconu, atac fără precedent la politicienii români: "Se duc prin toate fibrele societății, până la directori de grădinițe, numai să fie ceva puși de partid acolo"

Mircea Diaconu a lansat o serie de atacuri la adresa politicienilor [Sursa foto: Captură KANAL D] 23:40, iul 27, 2021 Autor: Ioana Stan

Mircea Diaconu a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a spus că "fripturismul" și "jigodismul" încă există în politica românească.

Mircea Diaconu, declarații ciudate despre politica românească

În 2019, în campania electorală când Mircea Diaconu a candidat la alegerile prezidențiale pentru funcția de șef al statului, actorul a făcut declarații șocante.

"În România nu a fost Comunism, a fost fripturism și jigodism. Comunism este altceva, este o doctrină. Câțiva, chiar și Ceaușeșscu aveau capul pătrat. Nu a fost Comunism, eu am trăit cu ei și știu. Când a căzut ceea ce numim Comunism a continuat fripturismul.", a spus actorul în campania electorală din 2019.

Discursul său presărat de atacuri a continuat când a vorbit despre politica postdecembristă.

"Încă din 1990 am avut sentimentul că există niște oameni gri pe care nu îi știe nimeni, care dictează totul și care sunt cei mai puternici din România.

Mircea Diaconu, atac direct la politica din România

Este o chestiune ocultă.", spunea actorul.

Actorul a afirmat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" că își menține părerea despre politica din România și s-a convins că "fripturismul" și "jigodismul" continuă să funcționeze.

"Am spus-o în 2019 și e valabilă și acum. E un reflex, asta a funcționat pe vremea Comunismului și m-am întrebat de mai multe ori: două persoane și niște sute de mii care trăiau foarte bine în jurul lor pe vremuri. Și m-am întrebat mereu dacă cei doi au făcut lumea sau lumea i-a făcut pe ei. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Au fost împușcați, foarte urât lucrul acesta și nu trebuia, pentru că erau bancă de date, trebuia să aflăm atât de multe lucruri de la ei. Li s-a închis gura pur și simplu. Ceilalți au rămas aici și au continuat să profeseze. Fripturismul...știu perfect să se adapteze, să spună ce trebuie, să se așeze și să primească.

Am ajuns în politică, am fost senator, am fost în PNL la vârf și am înțeles mecanismul. De aceea principalele proiecte, pentru că din 2014 de când am ieșit din PNL și nu sunt decât independent, așa voi rămâne, voi pune pe masa societății proiecte. Unul dintre proiecte este depolitizarea societății, pentru că politicul se umple de niște oameni, care participă, muncesc, ajung la putere, după care vor mereu să ceva și nu le ajunge și se duc până jos prin toate fibrele societății, până la directori de grădinițe numai să fie ceva puși de partid acolo. E absolut demență. Pe vremea comuniștilor carnetul de partid nu conta atât de mult ca astăzi. Este absolut oribil și din păcate acest gen continuă și este exploziv.", a spus Mircea Diaconu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".