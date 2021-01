Mircea Moldovan de la Insula Iubirii este într-o relație oficială! Cine este bruneta care l-a ispitit pe bărbat

Fosta ispită masculină a postat o poză pe Instagram cu iubita lui. Iată cum arată frumoasa brunetă

In articol:

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Marius Moldovan, și-a șocat fanele! Acesta a publicat recent o poză cu femeia cu care are o relație de ceva vreme, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Simona, căci așa o cheamă, este o frumoasă brunetă care i-a furat inima lui Marius. Recent, acesta a postat o poză pe contul său de Instagram în care se laudă cu focoasa lui iubită, dar și cu noul său patruped.

Mircea Moldovan a fost ispitit de o brunetă

După ce a fost cunoscut de publicul larg drept un cuceritor în cadrul emisiunii Insula Iubirii , Mircea Moldovan este pus în situația în care este cucerit. Acum câteva ore, a postat pe contul de Instagram o poză în care o prezintă pe noua lui iubită, femeia care i-a pus lacăt la inimă. Fotografia este însoțită și de un mesaj în care celebrul model își destăinuie sentimentele pentru ea. Nu a lipsit nici puiul de cățel din imagine, noul animal de companie a lui Mircea.

Ea este femeia care l-a cucerit pe model [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “OZN-ul albastru” a băgat groaza în Hawaii. Poliția anchetează incidentul șocant - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

„My loves #me #love #family #loveyou #loveanimals #puppy #addoptdontshop (n.r.: Iubirile mele #eu #iubire #familie #teiubesc #iubescanimalele #catelus #adoptanucumpara)@simona.sdm”, a scris Mircea Moldovan în dreptul fotografiei.

Citeste si:Mircea de la ”Insulă”, dezvăluiri despre Mirela! ”Îmi pare rău că a pierdut sarcina”

Reacțiile urmăritorilor lui Mircea nu au întârziat să apară, iar toți le-au urat un nou an fericit și le-au spus cât de bine arată împreună: „Felicitări! Să fiți sănătoși, fericiți și să vă iubiți toată viața! La mulți ani! Un An Nou fericit, cu multă sănătate ”, “Sunteți un cuplu minunat! Iubiți-vă mult!”, “Foarte frumoși împreună!!! Un an nou plin de realizări, sănătate, fericire si liniște sufletească!!!”.

Mircea Moldovan, ispita de la Insula Iubirii

Mircea Moldovan a făcut furori printre concurentele venite să-și testeze relațiile. Acesta a avut două cuceriri la Insula Iubirii: Mirela Baniaș și Teodora Mocanu, însă relațiile nu au funcționat.

Mircea Moldovan este din județul Teleorman și a studiat în București la Universitatea Spiru Haret. La vârsta de 23 de ani a

plecat în Italia, unde supă o perioadă a devenit model.