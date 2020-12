Mircea Radu a decis să vorbească despre boala de care suferă: ”Aşteptând cu ochii deschişi ameţelile şi amorţeala”

Mircea Radu le-a povestit tuturor pe blogul personal prin ce momente dureroase este nevoit să treacă.

Mircea Radu, fostul prezentator de televiziune, suferă de o boală cumplită de ceva timp. Mai exact, îndrăgitul prezentator TV se confruntă cu spondiloza cervicală. Cu toate că spondiloza cervicală nu este o boală gravă, aceasta poate fi foarte dureroasă.

Ea apare, în general, odată cu înaintarea în vârstă, dar nu numai și este practic o degenerare a coloanei vertebrale. Recent, Mircea Radu le-a povestit tuturor pe blogul personal cum îl afectează spondiloza cervicală și prin ce momente dificile este nevoit să treacă.

„Noapte grea, cu somn întrerupt din cauza spondilozei cervicale de care sufăr. Am coborât în bucătărie şi am umblat în raftul cu medicamente – ştiam unde e dar nu m-am uitat în el niciodată – am găsit pastile de toate felurile, mici, rotunde, lunguieţe, colorate pentru afecţiuni care nu mi-ar fi trecut prin cap că există. Am înghiţit paracetamol cu apă de la robinet – «s-o laşi să curgă mai mult dacă vrei mai rece» am auzit în minte vocea asta familiară, de demult, din copilăria mea. M-am aşezat în pat, pe spate, aşteptând cu ochii deschişi ameţelile şi amorţeala pentru că, din ce am citit, spondiloza nu vine niciodată singură”, a scris Mircea Radu pe blogul personal.

Mircea Radu a renunțat la funcția importantă pe care o deținea la televiziunea publică

Reamintim că Mircea Radu nu

mai este coordonatorul comunicării de la TVR. După ce a ocupat mai puțin de jumătate de an această funcție importantă, realizatorul de emisiune a renunțat la funcția pe care o deținea la televiziunea publică. Mircea Radu a susținut că mandatul său îi expiră pe 31 decembrie 2020. Iar poziția de șef al comunicării ar fi preluată de Nicoleta Gavrilă, acrualul director de marketing al TVR.