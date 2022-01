Mircea Solcanu rupe tăcerea după opt ani de la dispariția din media. Prezentatorul trăiește dintr-o pensie de handicap și trage un semnal de alarmă pentru colegii din TV! Dezvăluiri dureroase: „Pentru toți anii lucrați, mi s-au dat 80 de lei. Aveți grijă”

In articol:

Mircea Solcanu, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din showbiz-rul românesc, a făcut mărturisiri dureroase din viața lui privată. Fostul om de televiziune a dispărut de pe micile ecrane de mult timp, oamenii întrebându-se și în ziua de astăzi ce s-o fi întâmplat cu el.

Ei bine, Mircea Solcanu urmează să-și dea licența în actorie, pentru că i-a promis acest lucru unui om important pentru el.

„Studiez, mă pregătesc de licență în arta actorului. Fac această licență pentru că un mare actor, care nu mai e printre noi, mi-a zis că de ce nu mă duc la teatru fiindcă am talent. Iar într-o bună zi m-am gândit că aș putea încerca și asta. Deja repet la spectacolul de licență. În luna iunie vom avea 5 reprezentații ale piesei, este o comedie foarte interesantă, scrisă în anii 60, dar foarte actuală.”, a declarat Mircea Solcanu în emisiunea lui Cristi Brancu.

Mircea Solcanu primește o pensie foarte mică

Mircea Solcanu a vorbit și despre perioada neagră din viața lui. Fostul prezentator trăiește dintr-o pensie mică, de 880 de lei, dintre care 100 de lei merg la ANAF. Vedeta TV îi îndeamnă pe colegii lui jurnaliști să se intereseze bine de veniturile lor, dar și de acte, pentru că așa s-a trezit el cu o pensie mică.

„Este perfect adevărat, trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei. Ăștia sunt banii pe care ii iau, 880 lei. Iar din acești bani aveam o datorie la ANAF, deci am o poprire de 100 ron.”, a spus Mircea Solcanu.

Deși se descurcă cu greu, Mircea Solcanu susține că dacă restul persoanelor cu pensie la fel ca a lui se descurcă, el de ce nu ar putea s-o facă.

„ Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni. Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat. Dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situația mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei. Când ești jurnalist, ti se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta. Acum, mă descurc cu greu, nu pot să spun că dansez într-un picior. Exact ca celelalte persoane cu handicap și dizabilități. Mă gândesc că, dacă ceilalți se descurcă, trebuie să mă descurc și eu” , a mai povestit Mircea Solcanu.

