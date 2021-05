Mircea Solcanu se întoarce pe scenă, la 7 ani după ce a părăsit televiziunea! Transformarea incredibilă a fostului prezentator, după ce a fost operat pe creier! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Mircea Solcanu are 7 ani de când a renunțat definitiv la televiziune și s-a întors la Constanța. Astăzi, fostul prezentator în vârstă de 44 de ani este de nerecunocut.

Mircea Solcanu, de la televiziune la actorie

Mircea Solcanu a renunțat nu doar la televiziune ci și la celebritate. Dacă unele foste staruri ale micului ecran au ajuns să trăiască din Internet, acest lucru nu se întâmplă și în cazul lui Solcanu, care și-a pus toate profilurile de pe conturile de socializare pe privat și nu mai ține legătura decât cu prietenii apropiați. Solcanu pare să-și dorească cu tot dinadinsul să fie uitat ca vedetă de televiziune.

Mai mult, Mircea a suferit și o schimbare fundamentală în ceea ce privește aspectul fizic. El și-a lăsat părul să crească lung și a slăbit destul de mult față de perioada când apărea la televizor. Practic, Solcanu este de nerecunoscut.

Mircea Solcanu s-a pozat cu soția Președintelui Iohannis

În prezent, Mircea Solcanu deține o mică afacere în Constanța. În urmă cu câțiva ani, el a avut chiar și o plajă în administrare, însă acum mai are doar un mic spațiu comercial, la parterul unui bloc.

De asemenea, el este student în anul 3 la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța (la secția ”artele spectacolului- actorie”) iar în timpul liber face activități de voluntariat pentru asociațiile de protecție a animalelor. Nu este exclus ca începând de anul viitor să-l vedem pe Mircea pe scena de teatru.

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Cel mai greu moment: operația pe creier: ”Luminița de la capătul tunelului e ditamai reflectorul”

Mircea Solcanu a făcut carieră la PRO TV și Acasă TV, el fiind unul dintre prezentatorii de bază ai show-ului Poveștiri Adevărate, alături de Cabral. Solcanu a trebuit să părsească trustul Pro în 2013, după ce a scris un comentariu acid la adresa familiei Anghel, părinții lui Ionuț, băiatul ucis de câini în aproapierea parcului Tei din Capitală.

De altfel, Mircea Solcanu este recunoscut ca un mare iubitori de animale.

Citeste si: Mircea Solcanu, diagnosticat cu o tumoră pe creier după ce a fost dat afară din televiziune! Ce face și cum arată acum

A urmat o scurtă perioadă la Kanal D, acolo unde a realizat matinalul și emisiunea ”Draga mea prietenă” împreună cu Cristina Șișcanu. De la sfârșitul anului 2014, Mircea Solcanu a dispărut pur și simplu din prim-plan.

Mircea Solcanu, pe vremea când era vedetă TV

Cel mai greu moment a fost însă, operația pe creier pe care Mircea Solcanu a suportat-o în anul 2012. Fostului prezentator i s-a descoperit o tumoră la cap și a fost operat de urgență la Viena. Intervenția a reușit, însă l-a lăsat cu traume pe Solcanu, care și-a dat seama că trebuie să-și reevalueze prioritățile în viață.

Citeste si: Cea mai bună prietenă a lui Răzvan Ciobanu, noi dezvăluiri: "Încep să se lege lucruri! Așa cum am bănuit de la bun început..."- Laura Vicol a aflat la ce oră a murit designerul

“Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea”, a declarat Mircea Solcanu, imediat după operaţia suferită.