Mircea Inișor, un tânăr de origine română, are 27 de ani și o viață înainte, pe care o trăiește departe de plaiurile unde s-a născut. Tânărul locuiește acum în Italia, după ce a fost adoptat de mic copil, din România. Mircea a ajuns la vârsta la care vrea să-și cunoască adevărații părinții și a spus să-și încerce norocul pe Facebook. Acesta a postat un mesaj foarte emoționant pe rețeaua de socializare, în cadrul unui grup numit „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”. Tânărul crescut în Italia speră să-și găsească adevărata familie și să-i cunoască, deși este conștient că nu are multe șanse. Însă, cum pe internet se poate întâmpla orice, Mircea speră la o minune și își dorește ca cineva din familia lui biologică să-l vadă și să-l recunoască.

Povestea emoționantă a tânărului Mircea

Mircea spune că este conștient de faptul că nu are șanse foarte mari să-și găsească familia biologică, însă speră din tot sufletul ca oamenii buni îi vor distribui mesajul trist mai departe și vor mări astfel șansele de a-și găsi părinții.

”SALUTĂRI din Italia.

Am fost adoptat din România la vârsta de patru ani și jumătate. Numele meu a fost MIRCEA INIȘOR. Nu știu dacă unul din aceste nume este numele meu de familie.

M-am născut în BUCUREȘTI pe data de 9 august 1993. Nu cunosc numele părinților mei biologici și nici alte informații despre ei. Visul meu este să-mi găsesc familia, știu că șansele sunt foarte mici dar nu voi înceta niciodată a încerca. Poate cineva mă recunoaște după data de naștere sau după fotografia la vârsta de patru ani și jumătate făcută în România. Vă rog din suflet să-mi DISTRIBUIȚI anunțul”, a scris Mircea Inișor, tânărul român adoptat în Italia, pe Facebook.