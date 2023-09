Tragedie în timpul unei nunți. Mirele și mireasa au ars de vii alături de peste 100 de invitați. Incendiul devastator s-a produs în Irak

In articol:

Cea mai importantă zi din viața celor doi îndrăgostiți s-a transformat în ultima pe acest pământ. Aproximativ 110 invitați au murit, iar alți 150 au fost răniți după ce un incendiu puternic a mistuit sala evenimentului.

Martorii au sunat terifiați pentru a cere ajutor. Zeci de pompieri s-au deplasat la fața locului, iar sala restaurantului a fost distrusă în totalitate. Mirii se află printre persoanele care au decedat, conform presei locale.

Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah



110 dead including bride and groom



550 injured #Iraq #Hamdaniyah #Fire pic.twitter.com/y3k4aiRvbM