Mireasa 2021, sezonul 3. Imagini cu crizele de epilepsie ale Izei. Iubita lui Blaze a mers de urgenţă la spital VIDEO

Izabela si Blaze [Sursa foto: Instagram] 13:59, iun 11, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Mireasa 2021, sezonul 3. Imagini cu crizele de epilepsie pe care Izabela le-a avut în casa Mireasa. Blaze şi-a însoţit iubita la spital.

Mireasa 2021, sezonul 3. Imagini cu crizele de epilepsie ale Izabelei

Momente de panică în casa Mireasa, după ce una dintre concurente a avut crize de epilepsie în toiul nopţii. Iza a devenit inconştientă şi a început să aibă spasme, iar colegele de cameră s-au speriat şi au chemat medicul de urgenţă.

Iza, criză de epilepsie în casa Mireasa[Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: De ce boală suferă Izabela de la Mireasa de fapt. Ea a făcut o criză în direct și a ajuns la spital

Iubita lui Blaze a primit îngrijiri medicale, iar fetele s-au culcat la loc. Însă, lucurile nu s-au terminat aici. Starea Izabelei s-a înrăutăţit. Iubita Lui Blaze a avut o criză mult mai violentă, iar medicii au luat decizia de a o transporta pe tânără la spital.

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Citeste si: Trupul neînsuflețit al lui Mihai Beuran, tânărul dispărut în apele Jiului, a fost găsit de pompieri. Mesajul scris de soția lui în urmă cu puțin timp

Imaginile cu un puternic impact emoțional au fost blurate pentru a nu o arăta pe Izabela în timpul crizelor.

Izabela si Blaze[Sursa foto: Instagram]

Blaze a însoţit-o pe Iza la spital

Blaze a fost foarte îngrijorat de starea de sănătate a iubitei sale şi a însoţit-o pe aceasta la spital, acolo unde medicii i-au făcut mai multe investigaţii iubitei sale.

Blaze a sunat-o pe mama Izabelei, iar femeia i-a spus că fiica ei nu mai are ce căuta în emisiune: "Ea nu mai are ce caută acolo în emisiune, deci nu mai are ce căuta", i-a spus mama Izabelei, lui Blaze.

Citeste si: Natalia, soția tânărului dispărut în apele Jiului, apel disperat: ”Eu nu mai am puterea să fac ceva”. Prietenii lui Mihai s-au mobilizat și merg să-l caute

Iza, criză de epilepsie în casa Mireasa[Sursa foto: Captură TV]

Gabriela Cristea a dezbătut subiectul la Urzeala Soacrelor

Gabriela Cristea a dezbătut subiectul în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Prezentatoarea TV a spus că Iza nu trebuie să fie marginalizată pentru problemele de sănătate pe care le are.

"Stați puțin. Stați să ne înțelegem asupta unui aspect. Unu la mână, oamenii care suferă de orice boală nu înseamnă că trebuie să fie marginalizați, iar faptul că Izabela suferă de o anumită boală, nu știm dacă este epilepsie, eu nu m-aș hazarda, mai ales că mama ei înțeleg că a fost la o grămadă de medici care i-au infirmat până la momentul acesta, acest diagnostic, cel puțin așa ne-a spus nouă", a spus Gabriela Cristea.

Mama Izei a spus că fata ei suferă de atacuri de panică. Cele două au fost, de-a lungul timpului, la mai mulți medici, pentru a determina cauza acestora, dar și cum să le țină sub control.

"Mama ei a intrat cu noi și ne-a spus că a avut crizele acestea și înainte și de fapt sunt niște atacuri de panică. Atacurile de panică nu pot fi controlate. Eu am trecut prin episoade de atacuri de panică, nu genul cum are Izabela, mult mai ușor de controlat să spunem, dar în general nu poți să le controlezi", a mai spus prezentatoarea TV.