Mireasa, sezonul 6, Program TV. Zilele și orele de difuzare ale emisiunii matrimoniale

In articol:

Mireasa, sezonul 6, Program TV. În ce zile și la ce oră se difuzează show-ul matrimonial, dar și cât valorează marele premiu de la Mireasa 2022.

Mireasa este un reality-show matrimonial, care a avut premiera pe 23 martie 2020. Primul sezon al emisiunii a fost prezentat de Diana Dumitrescu, iar celelalte sezoane au fost prezentate de Simona Gherghe.

Mireasa, sezonul 6, Program TV

Momentan, producătorii emisiunii Mireasa, sezonul 6, nu au anunțat când va debuta noul sezon al emisiunii Mireasa 2022, însă se așteaptă ca premiera să aibă loc sâmbătă, 20 august 2022, de la ora 13:30.

De asemenea, emisiunea Mireasa, sezonul 6, se va difuza de luni până vineri, de la ora 15:00, iar sâmbăta va avea loc Gala săptămânii, de la ora 13:30.

Primul sezon al emisiunii Mireasa a fost câștigat de cuplul format din Andra și Armando, În al doilea sezon au câștigat Mădălina și Radu, sezonul trei a fost câștigat de Maria și Liviu, iar în al patrulea sezon au câștigat Ela și Petrică.

Sezonul cu numărul cinci al emisiunii Mireasa a fost câștigat de Giovana Ciorbă și Cătălin Seserman.

Citeste si: Calendar Creștin Ortodox SEPTEMBRIE 2022. Cele mai importante sărbători de la începutul anului bisericesc

Mireasa 2022 Program TV [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cine sunt Giovana și Sese câștigătorii de la Mireasa, sezonul 5

Giovana Ciorbă, câștigătoarea la Mireasa, sezonul 5, are 21 de ani și vine din Timișoara. Proaspăta căsătorită s-a descris la începutul show-ului drept o persoană sensibilă și luptătoare, însă extrem de specială.

, a spus soția lui Sese.

Giovana, Mireasa sezonului 5, a crezut încă de la început în dragoste la prima vedere, astfel că, atracția pentru Sese a apărut încă din primele clipe: „De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa că mi-am propus să nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult în dragoste la prima vedere.”, a povestit tânăra.

Cătălin Alexandru Seserman, câștigătorul Mireasa, sezonul 5, are 28 de ani și locuiește în Botoșani. Tânărul lucrează ca barman, iar în trecut a mai lucrat ca antrenor de fitness: „M-au acceptat fără experiență și, cum mie îmi place sa evoluez, am învățat foarte rapid. Sunt barman de aproximativ 5 ani. Ulterior, am făcut și un curs de lucrător în bar.”, a spus acesta pentru a1.ro.

Mirele sezonului 5 este zodia Taur și s-a înscris la emisiune pentru a cunoaște o fată sinceră, asumată, care să țină la glume și să nu fie negativistă.

Citeste si: Cine a câștigat Mireasa, sezonul 5. Vezi care este cuplul care va pleca acasă cu 40.000 de euro

Mireasa 2022 Program TV [Sursa foto: Instagram]

Cât valorează premiul de la Mireasa?

Publicul alege cuplul câștigător, care va pleca acasă cu un premiu în valoare de 40.000 de euro. Însă pentru a intra în posesia premiului, acel cuplu trebuie să căsătorească live, în cadrul emisiunii.

Câștigătorii vor intra în posesia premiului în maxim 90 de zile de la data difuzării finalei Mireasa, iar înmânarea se va face în baza certificatului de căsătorie, ca dovadă a faptului că cei doi sunt în continuare căsătoriți.

Dacă, cuplul ales de telespectatori refuză să se căsătorească ori acest lucru nu poate avea loc din orice alt motiv, cuplul situat pe locul următor al clasamentului devine câștigător dacă decide să oficieze căsătoria în cadrul emisiunii în direct.

Citeste si: Câștigători Mireasa, sezonul 5. Vezi cine a plecat acasă cu marele premiu

În acest caz, premiul total brut va fi 30.000 de euro. Însă, dacă nici cei de pe locul 2 în topul preferințelor telespectatorilor nu doresc să își unească destinele, cuplul clasat pe locul 3 poate câștiga 20.000 de euro dacă se cunună în finala emisiunii Mireasa, sezonul 5.

Dacă niciunul din cuplurile formate în casa Mireasa, sezonul 5, nu se căsătorește, telespectatorii își votează fata și băiatul favorit. Cei doi favoriți ai săptămânii finale câștigă fiecare, în Marea Finală Mireasa 2022, câte un premiu în valoare de 10.000 de euro brut.