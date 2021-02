Mirel Drăgan intră din nou în cușcă! Fostul Faimos, confruntare epică

In articol:

Meciul care va fi transmis în direct îl va aduce pe Mirel Drăgan în postura de luptător de kick-boxing, multiplul campion mondial în Kempo urmând să facă față unui luptător specialzat pe această formă de arte marțiale.

”Voi lupta în sistem de kickboxing și recunosc că abia aștept să o fac. M-am antrenat toată această perioadă, mă simt într-o formă de zile mari, simt că nimeni și nimic nu mă poate doborî acum. Vreau să câștig înainte de limită, dar vreau să am parte de o luptă spectaculoasă, una care să anunțe că mă întorc în ring ca un campion, mai ales că sunt în co-main-eventul serii. M-am antrenat cât am putut de bine, simt că sunt în cea mai bună formă fizică cu putință. Cred că singurul lucru care îmi va lipsi în luptă este un public numeros, dar, deja, pentru noi, cei care am mai luptat în ultimul an, a devenit o obișnuință”, ne-a spus, în exclusivitate, Mirel Drăgan, fostul Faimos de la Exatlon.

Mirel Dragan, alaturi de colegii de antrenamente

În altă ordine de idei, recunoaște campionul, faptul că va urca în ring îi provoacă emoții. ”De fiecare dată când intru în ring am, emoții, sunt emoții constructive. Și de această dată am emoții, chiar dacă lupta va fi peste 10 zile. Mi-am făcut strategia, mi-am studiat adversarul, știu ce puncte tari are, iar vulnerabilitățile lui sunt prea puține. Dar asta mă motivează mai mult, îmi place să lupt în fața unor adversari de calibru, așa devin și eu și mai puternic”, ne-a mai spus Mirel Drăgan.

Mirel Dragan, angtrenamente din greu pentru gala din 26 februarie

Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo

Mirel Drăgan este luptător de Kempo, multiplu campion naţional. De asemenea, el a reuşit că cucerească de două ori titlul de campion mondial în anii 2014, la Budapesta (Ungaria) şi în 2015 în Antalya (Turcia), dar şi un titlu european în 2015, iar anul trecut a reușit să devină, din nou, campion mondial în această artă marțială.

Conform prezentării făcute, Mirel Drăgan, “Faimosul” din sezonul al doilea al Exatlon România, are 1.72 m înălţime, 75 de kilograme şi e deţinătorul centurii negre cu 4 Dan în Kempo.