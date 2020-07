In articol:

Multiplu campion mondial la Kempo, Mirel Drăgan, revine în cușcă pentru o luptă care se anunță extrem de dificilă, adversarul su fiind unul de calibru în gala care va avea loc pe 20 iulie.

”E ziua mea de naștere. Nici nu cred că se putea să am un cadou mai inspirat pentru ziua mea decât o luptă. Din cauza pandemiei de coronavirus nu am mai luptat de la începutul anului și mi-era dor să urc în ring. E adevărat, din păcate, regulile nu ne permit să avem o luptă așa cum ne-am fi dorit, în fața publicului, dar cu toate acestea, e important pentru mine să revin în lumea sporturilor de contact. Sper să îmi fac cadou o victorie de neuitat”, ne-a spus, în exclusivitate, Mirel Drăgan.

Mai mult decât atât, recunoaște Mirel Drăgan, va avea o luptă dificilă. ”În timpul pandemiei de coronavirus nu m-am antrenat așa cum mi-aș fi dorit, abia de câteva săptămâni am revenit la sală la modul intens. În plus, adversarul pe care îl am este unul foarte puternic pentru categoria lui, la 77 de kilograme, iar eu a trebuit să scap de kilogramele în plus, așa că voi fi și puțin slăbit. Dar, totuși, sunt optimist că voi reuși să câștig lupta din cușcă înainte de gongul final”, ne-a mai dezvăluit Mirel Drăgan, multiplul campion mondial la kempo.

Mirel Drăgan se pregătea de debut în boxul profesionist

”La box sunt permise doar loviturile de pumn, pe când la Kempo îmi era permisă aproape orice lovitură, proiectare sau imobilizare la sol. Antrenamentele și programul de pregătire sunt asemănator, tot două antrenamente pe zi fac, dar acum mă concentrez mai mult pe loviturile de braț”, ne-a spus, în exclusivitate, Mirel Drăgan. Mai mult decât atât, ne-a explicat Faimosul care ar fi trebuit să lupte la Timișoara, la sfârșitul lunii martie, într-o gală care a fost anulată de pandemia de coronavirus și de instituirea stării de urgență, recunoaște că va intra în ring cu un handicap în fața adversarului. ”Cred că îmi va fi foarte greu să lovesc doar cu brațele având în vedere că practic Kempo de mic copil, de la vârsta de 6 ani. Dar, sunt sigur că voi rezista tentației de a nu face vreo aruncare sau a lovi cu piciorul. Mă voi antrena foarte mult și sper că debutul meu în boxul profesionist să vină cu o victorie. Și sper să reușesc să aplic cu succes lovitura mea preferată: croșeul de stânga”, ne-a mai spus, în timp ce transpira serios în fața sacului de box, Mirel Drăgan.

Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la kempo

Mirel Drăgan este luptător de Kempo, multiplu campion naţional. De asemenea, el a reuşit că cucerească de două ori titlul de campion mondial în anii 2014, la Budapesta (Ungaria) şi în 2015 în Antalya (Turcia), dar şi un titlu european în 2015, iar anul acesta a reușit să devină, din nou, campion mondial. Conform prezentării făcute, Mirel Drăgan, “Faimosul” din sezonul al doilea al Exatlon România, are 1.72 m înălţime, 75 de kilograme şi e deţinătorul centurii negre cu 4 Dan în Kempo.