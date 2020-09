Mario Camora

După câștigul pe care l-a avvut CFR Cluj în fața echipei Astra Giurgiu, cu scorul de 2-0, fundașul stânga, Mario Camora, a primit o replică dură din partea lui Mirel Rădoi.

În cadrul unei emisiuni televizate, fundașul a recitat versurile imnului „Deșteaptă-te, române”, fapt care i-a displăcut lui Mirel Rădoi. Selecționerul a declarat ulterior, pe această temă: „Am văzut că a început să cânte imnul la televizor. Mie nu-mi plac lucrurile astea! Eu apreciez lucrurile serioase.”

Mario Camora explică gestul criticat de Mirel Rădoi

Când a fost adus în discuție acest lucru, Mario Camora a părut să fie agitat, însă a făcut o declarație într-un ton optimist, semn că între el și Mirel Rădoi s-au calmat spiritele.

„Ai văzut interviul? Ai văzut tu interviul, că eu am cântat? Am citit acolo, nu? Dar are dreptate Mister și apoi a dat și el alt interviu, în care a zis că nu e nicio problemă.