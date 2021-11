Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la națională. „Tricolorii” au ratat barajul pentru Cupa Mondială

In articol:

Meciul disputat între România și Liechtenstein s-a încheiat cu victoria României (scor 2-0) la Vaduz. Tricolorii au încheiat grupa J pe locul 3 și au ratat barajul pentru Cupa Mondială.

În urma meciului de duminică seara, Mirel Rădoi a anunțat în conferința de presă de la Vaduz că nu dorește să continue la conducerea Echipei Naționale, după

ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială, din 2022.

„Din punctul meu de vedere, această campanie este un eşec, pentru că nu am reuşit să terminăm pe unul din primele două locuri. Este ultima mea conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat o decizie normală, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri, aşa cum îşi asumă un selecţioner", a declarat Mirel Rădoi.

Rădoi a subliniat că nu este vorba despre o demisie, ci doar despre încheierea contractului. Selecționerul ar fi plecat chiar dacă ar fi încheiat campania pe locul 2, a afirmat Mirel Rădoi.

, ,Ăsta este cel mai bun lucru pe care îl pot face în acest moment, de a nu mai continua cu un nou contract cu FRF. Deci nu există o demisie, contractul meu se încheie la sfârşitul acestei luni, dar, din punctul meu de vedere, am luat decizia finală de a nu mai continua”, a declarat selecționerul, în cadrul conferinței de presă.

Mirel Rădoi refuză revenirea la Națională pe viitor

„Decizia de a nu continua era luată chiar dacă rămânea 1-1 în Macedonia de Nord (n.r. meciul Macedonia de Nord- Islanda s-a încheiat cu scorul de 3-1) şi noi terminam pe locul doi. Nu mai pot fi convins de cineva să revin, am luat decizia. Nu mi-a fost uşor, le-am comunicat-o şi băieţilor. Nu se pune problema că nu a contat faptul că m-au rugat jucătorii să rămân, dar decizia o luasem dinainte”, a precizat selecţionerul.

Mirel Rădoi îi sfătuiește pe oficialii Federației Române de Fotbal că ar trebui să îi ofere următorului selecționer un contract pe o perioadă mai lungă.

,,Eu cred că următorului selecţioner trebuie să i se ofere un contract pe o perioadă mai lungă. Sper că viitorul la echipa naţională să fie pe termen mediu sau lung, să nu mai fie pe pe termen scurt. Aşa văd eu lucrurile. Dacă vor fi convocaţi în mare aceiaşi jucători, indiferent cine va veni selecţioner, va trebui să abordeze jocurile de această manieră. Pentru că profilul jucătorilor este acesta. Dacă va convoca alţi jucători, atunci poate avea şi o altă idee de joc”, a aratat selecționerul.

România nu s-a calificat la Cupa Mondială 2022

Meciul dintre România și Liechtenstein s-a încheiat cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, la Vaduz în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Deși terminat cu un scor favorabil pentru tricolori, aceștia au a ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar, după ce Macedonia de Nord a învins Islanda.

Islanda a pierdut cu Macedonia de Nord, această situație fiind cauza necalificării României la Cupa Mondială. Nordicii au fost învinşi însă cu 3-1 la Skopje, după ce la București reușiseră să scoată scor egal: 0-0.

Mirel Rădoi, despre plecarea de la Națională [Sursa foto: Instagram]

În clasamentul final, Germania a ocupat primul loc, cu 27 puncte, urmată de Macedonia de Nord, 18 puncte, România, 17 puncte, Armenia, 12 puncte, Islanda, 9 puncte, Liechtenstein, 1 punct.