Mirel Rădoi şi-a tras un Rolls Royce cu care a apărut în public la partida FC Voluntari-Sepsi, scor 2-0, din play-out-ul Ligii 1. Tehnicianul a fost atracția celor aflați la partidă, sosind la bordul unei limuzine de peste 300.000 de euro, a relatat Telekom Sport. (citește despre relația secretă dintre Mirel Rădoi și Gina Pistol)

Selecționerul primei reprezentative și-a luat o nouă „jucărie”: Rolls-Royce Cullinan, mașină ce costă în jurul a 315.000 de euro. Modelul condus de Mirel Rădoi are un motor V12 de 6,75 litri și oferă 571 CP și 850 Nm. Cuplul maxim este atins de la 1.600 de rotații pe minut.

Mirel Rădoi şi-a tras un Rolls Royce. Are un Ferrari de 450.000 de euro

Transmisia e automată, iar viteza maximă e de 250 km/h. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în doar 5.2 secunde. Anul trecut, selecționerul Mirel Rădoi (39 de ani) conducea un Ferrari F12 Berlinetta, mașină care are prețul de pornire undeva în jurul a 450.000 de euro.

De-a lungul timpului, fostul idol al trupei din Ghencea a „rulat” mașini de milioane de euro, având în trecut, în garaj, și un Bentley Bentayga First Edition (preț 250.000 de euro), dar și un Audi A8 (100.000 euro), Bentley Continental GT (200.000 euro), Mercedes E-Klasse (70.000 euro), BMW X6 (90.000 de euro) sau Aston Martin (150.000 de euro).

Mirel Rădoi şi-a tras un Rolls Royce. A dat 6 milioane de euro pe mașini

Selecționerul a povestit recent pentru AntenaSport câți bani a câștigat în carieră și cât a cheltuit pe mașini și ceasuri: „Eu am câştigat 15 milioane în toata cariera, din care vreo șase s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri”.

Într-un interviu recent pentru Prosport Live, Rădoi a povestit cu ce s-a obișnuit în pandemie: „Cu cititul. Glumeam cu soția că nici la școală nu îmi plăcea foarte mult să citesc, în schimb am citit foarte multe cărți de fotbal și psihologie. N-am citit poezii, dar cărți de fotbal și psihologie da, am încercat să îmi țin creierul ocupat. De asta ne-a prins bine pandemia, am reușit să completăm ce nu am făcut anii trecuți.”.