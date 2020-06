Mirela de la Insula iubirii a făcut anunțul! Familia ei s-a mărit

In articol:

Mirela de la Insula iubirii a devenit cunoscută după ce a participat la un show de televiziune. Ea a rămas în atenția fanilor și după ce emisiunea s-a încheiat. Întoarsă la viața ei de acasă, frumoasa brunetă s-a schimbat radical. A slăbit și a recurs la tratamente care au transformat-o într-o adevărată bombă sexy.

Mirela de la Insula iubirii s-a despărțit de iubtul ei, Ionuț Gojman, dar nu a rămas nici lângă Mircea, ispita de care s-a îndrăgostit în Thailanda. în schimb, întoarsă în România, s-a îndrăgostit de un afacerist cu care s-a și căsătorit și alături de care este, în sfârșit, fericită. Și-a dorit chiar să-i ofere un copil partenerului ei, dar acest lucru nu s-a întâmplat, deși s-a speculat de multe ori că ar fi însărcinată. În schimb, și-a luat un cățel pe care l-a botezat Tea, la fel ca pe cățelușa pe care a pierdut-o în urmă cu ceva vreme. „Bine ai venit în familia Tecar. Noua Tea… Tea - dispărută care încă este căutată”, a scris Mirela de la Insula iubirii pe Instagram.

Cum a ajuns Mirela de la Insula iubirii la închisoare

„Am fost căsătorită, zece ani, am încălcat legea din cauza soţului, am ajuns închisă. Eram funcţionar bancar. Soţul avea nevoie de bani. L-am rezovlat cu o sumă anume. Am luat peste 100 000 de euro. El nu a mai fost de găsit. Mi-am dat seama că am greşit şi m-am predat. Am stat închisă patru ani şi două luni. Au fost cele mai grele momente. Până m-am obişnuit cu modul de viaţă de acolo.

Femeile sunt rele, sunt geloase. Am ajuns să fiu şi bătută, să îmi fure hainele, mâncarea, să îmi facă tot felul de chestii. La început, pe carantină, aveam o colegă de cameră periculoasă. Îmi zicea: eu te omor! Îmi făcea cuţit din capac de conservă. Nu dormeam noaptea. Îmi era frică. Am spălat haine la tot penitenciarul. Eram obişnuită din alt mediu. A trebuit să mă descurc. (…) Soţul a dispărut după ce am fost eliberată. A venit cu greu la divorţ, la notar. Mi-a zis sec: că este cu tipa nouă cu un an mai mult decât era cu mine. Avea şi copil”, a povestit Mirela Banias de la Insulă.