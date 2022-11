Mirela Vaida a avut un șoc în toată regula când s-a întors acasă! Ce a găsit în camera copiilor: „Mi-este frică. Eu am fobie la așa ceva” 

In articol:

Mirela Vaida se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Ei bine, fiindcă admiratorii săi își doresc mereu să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața vedetei, aceasta păstrează legătura cu urmăritorii săi prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta a tras o sperietură ”soră cu moartea”, atunci când a ajuns acasă și i-a văzut pe copiii ei jucându-se cu un... hamster. Mirela Vaida a încercat să-și păstreze calmul pe cât posibil, însă emoțiile au fost greu de stăpânit, asta pentru că are fobie de șobolani, iar frica sa cea mai mare este ca, bineînțeles, răzătoarea să nu scape, din întâmplare, prin casă.

„Mirela Vaida: Deci copiii au cumpărat un hamster și îmi este frică să intru pentru că eu fobie de hamsteri! Măi, Carla, mami, v-am rugat să nu cumpărați pentru că mie îmi e frică de șobolani. Mi-este frică, mi-e teamă mami. Și dacă îl scăpăm prin casă?!

Carla: Aici doarme el.

Mirela Vaida: Cum aici doarme? Eu nu pot să mă uit la șobolanul ăsta, ce să facem cu el în casă?”, a fost discuția Mirelei Vaida cu copiii săi.

De asemenea, în descrierea postării unde le povestea fanilor despre noul animal de companie, prezentatoarea TV a mai precizat că, soțul său nu a putut rezista insistențelor micuților de a avea un hamster, așa că tatăl lor a cumpărat răzătoarea, fără a sta pe gânduri.

„S-a ingrosat rau gluma!! Eu am fobie la asa ceva!! Cum se procedeaza in situatia asta?‼️ A cedat taica-su si le-a cumparat hamsterul‼️‼️”, a mai adăugat Mirela Vaida, în descrierea postării.

Declarațiile Mirelei Vaida, după ce a fost acuzată că nu este o femeie de casă

Mirela Vaida este mai tot timpul ocupată cu proiectele în care este implicată, însă vedeta nu uită să petreacă timp și alături de familia sa, dar să se ocupe și de treburile casnice.

Astfel, recent, în cadrul unui interviu, blondina le-a dat o replică dură celor care au acuzat-o că nu ar fi o femeie de casă.

"Multă lume mă acuză că eu nu fac nimic, pentru că sunt toată ziua plecată și că, de fapt, am oameni plătiți care fac totul. Cine nu știe, normal că vorbește. Eu știu foarte bine cum mă ocup de casa mea și de copiii mei. Într-adevăr, am o bonă, pentru că nu avem cu cine să îi lăsăm când plec eu la serviciu, trebuie să fie cineva cu ei. Bona este deja parte din familia noastră, de mai bine de șase ani, dar, în rest, sunt mamă cu normă întreagă și cred că este normal să fie așa, pentru că toate mamele au serviciu, după care vin acasă, fac mâncare, spală, calcă și asta înseamnă să fii mamă. Nu e nicio chestiune pe care o fac eu în plus sau în minus.", a declarat Mirela Vaida, pentru spectacola.ro .