Mirela Vaida, prezentatoarea Acces direct, a făcut primele declarații după ce Vulpița și soțul ei au fost confirmați pozitiv la testarea pentru COVID 19.

Mirela Vaida a povestit la Observator că rezultatele pentru Vulpița și Viorel Stegaru au venit cu puțin timp înainte de ora 17.00, când trebuia să începaă Acces direct.

Mirela Vaida a făcut anunțul final: „Am decis să spunem STOP!”

”După ședința de sumar de la 16.30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a spus Mirela Vaida la Observator. Mirela Vaida a precizat că până atunci stă acasă, unde s-a izolat de restul familiei.

Mirela Vaida a confirmat că Vulpița și soțul ei au coronavirus

Prezentatoarea Acces direct a vorbit și despre modul în care s-a infectat Vulpița Veronica Stegaru, tânăra din Blăgești, invitată permanent în emisiune.

”Veronica a fost câteva zile la Blăgești. A venit luni și a acuzat probleme cu bila, febră nu avea. Noi ne-am gândit să facem acest test. I-am făcut și soțului ei, așa cum era normal, deși el nu avea niciun simptom. Pe ea nu am mai chemat-o în studio, a stat acasă. Am dat acum celor de la DSP, lista cu cei cu care au intrat ei ăn contact, echipa care mergea cu ei, reporteri, operatori, șoferi”, a mai spus Mirela Vaida, care a confirmat toate informațiile oferite de WOWbiz.ro.

Antena 1 a confirmat infectarea invitaților de la Acces direct, dar și a unui membru al echipei

Între timp, și Antena 1 a trimis presei un comunicat oficial.

„Doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au fost confirmați în urmă cu puțin timp cu noul coronavirus, motiv pentru care ediția de joi, 23 iulie, a fost înlocuită cu o ediție difuzată în reluare urmând ca de mâine emisia să își urmeze cursul firesc.

Echipa Acces Direct a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului COVID-19 și siguranța persoanelor ce au avut un contact direct.

A fost demarată o anchetă epidemiologică, a avut loc dezinfecție, atât în platou, cât și în redacție și au fost trimise în izolare persoanele care sunt considerate contacți direcți”