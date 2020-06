In articol:

Mirela Vaida se declara scârbită de emisiunile vulgare pe vremea când se afla în trupa Teatrului de Revistă. “Teatrul de revista e un gen care in Romania are o istorie lunga si bogata. Un gen care pe parcursul anilor, incepand cu marele Constantin Tanase, a dat nume uriase de artisti. Exista si azi public pentru estrada. Oamenii simt nevoia sa se dezbare de circul ieftin de prin ziare si de la televizor. Cred ca oamenii s-au cam saturat de balciul cotidian si se intorc, din ce in ce mai multi, catre spectacolele de tinuta. Din pacate, la noi, marfa cea mai de pret, care se vinde cat ai clipi, e vulgaritatea. Iar balciul atrage ca un magnet. De altfel, nu exista alternative, sunt o gramada de oameni care ar prefera o emisiune de televiziune sau articole de ziare cu oferta serioasa, morala si culturala.”, a declarat Mirela Vaida într-un interviu acordat Formula AS în 2009.

“Sunt inca multi oameni de valoare care nu sunt vizibili pentru ca, pur si simplu, barfa si scandalul bat tot. In sensul asta, de la venirea in Bucuresti, am acumulat o mare dezamagire si multa frustrare. Eu nu mi-am pus niciodata mainile in solduri si nici nu mi-am ridicat fustele prin emisiuni. Am preferat sa-mi vad de treaba mea cu decenta. Numai ca nimeni nu da semne c-ar aprecia asta. Iar eu nu sunt singura care se intreaba daca nu cumva e invizibila. Suntem o armata de necunoscuti pentru ceea ce inseamna media. Cu ce sa ne laudam noi? N-avem nici vile, nici jeep-uri, nu ne facem vacantele in Bali, nu mergem la shopping la Milano, nu ne ocaram pe strada-n gura mare. Noi traim modest, iar singurele averi pe care le avem sunt aplauzele de la sfarsitul spectacolelor.”, mai spunea Vaida.

Mirela Vaida se declara scârbită de emisiunile vulgare: „A fost scandal mare acolo"

După ce Emily Burghelea și-a dat demisia în direct, dezvăluind că Viorel o bate pe Vulpița, Mirela Vaida și-a ieșit din fire de față cu toată lumea din platou și a făcut-o praf e mai tânăra ei colegă. „A fost scandal mare acolo, după ce Emily Burghelea și-a anunțat demisia la televizor. Și-a scos casca atunci când a vorbit și a dat cărțile pe față referitor la bătăile încasate de Vulpiță, îi era teamă că producătoarea ar putea să-i spună ceva nasol.”, au declarat sursele Cancan. (vezi ce se întâmplă în războiul dintre Emily Burghelea și șefii ei)

„Când s-au oprit camerele și emisiunea s-a încheiat brusc, Mirela Vaida a bălăcărit-o pe Emily și i-a spus că nu trebuia să zică așa ceva pe post, iar în fața oamenilor spune că e sora ei și că îi poartă respect. Adevărul e undeva la mijloc. Da, Vulpița este bătută constant de Viorel, echipa emisiunii Acces Direct a vrut ca acest lucru să fie ținut ascuns, îi machiază vânătăile de fiecare dată, acum i-au luat ochii cu postul ăla de asistentă.”, s-a mai dezvăluit.

Mirela Vaida se declara scârbită de emisiunile vulgare: "Atitudinea Mirelei Vaida a fost una de toată jena"

“Emily trebuia să mintă tot timpul ca emisiunea să iasă ca la carte, să nu existe urme de suspiciune în rândul publicului. Ea nu cred că a avut intenții rele să îi cheme pe Viorel și Vulpița acasă. A vrut, probabil, doar să se distreze. Atitudinea Mirelei Vaida de după ce și-a anunțat ea demisia a fost una de toată jena, i-a spus cuvinte urâte în fața tuturor oamenilor din platou, au rămas muți cameramanii, a făcut-o cu ou și cu oțet că nu trebuia să spună nimic de bătăile Vulpiței”, s-a mai relatat.

”Pe lângă ce se întâmplă acum, eu am primit niște telefoane de la un număr ascuns. La unul dintre ele am răspuns și cineva mi-a spus că o să fiu îngropată de vie. Cu ce o să fiu îngropată de vie? Cu asta? Cu ce faceți voi aici? Niciodată! Așteptați dovezile! Eu am știut foate bine cu cine mă pun: cu experții în manipulare. Dar… din păcate, manipularea de astăzi a fost foarte ieftină. Cine a reușit să vadă, vede! Cine nu… o să fie convins diseară”, a spus Emily Burghelea.