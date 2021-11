Mirela Vaida a înlemnit după ce a aflat că Petrică Mîțu Stoian a murit! Cei doi se văzuseră în urmă cu doar 3 zile: „Când am ieșit din scenă am aflat cumplita veste”

In articol:

Mirela Vaida nu-și revine, după ce a aflat că celebrul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian, a murit în urmă cu puțin timp pe secția de ATI a Spitalului de Urgență Reșița. Vedeta a primit vestea tristă imediat după ce s-a dat jos de pe scena teatrului, iar de atunci nu-și mai revine din șoc.

Ea și regretatul solist s-au întâlnit în urmă cu doar trei zile, când au filmat împreună ediția de Revelion. Șocul este cu atât mai mare cu cât l-a văzut recent plin de viață și de voie bună pe scenă, în timp ce făcea ceea ce știe el cel mai bine: să facă show și nu se aștepta la o astfel de veste. Mirela Vaida apostat un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare și are numai cuvinte de laudă pentru Petrică Mîțu Stoian, care este o pierdere pentru muzica populară.

„Dumnezeule!! Nu imi vine sa cred!! Tocmai am terminat spectacolul si, cand am iesit din scena, am aflat cumplita veste: Petrica Matu Stoian a murit! Sunt inmarmurita. Sunt socata! Aceasta fotografie este facuta de mine in urma cu 3 zile, cand am filmat editia de Revelion din platoul @acces_directoficial Nu am cuvinte... Nu exista emisiuni speciale de Sarbatori la care Matu Stoian sa nu fi fost chemat! Era nemaipomenit, cu pofta lui de viata, cu graiul si portul lui din Izverna, de care era atat de mandru... Maestre, noi avem multe filmari zilele acestea si tu trebuie sa fii acolo!! Nu putem concepe ca nu mai esti! Tu umpli tot cu cantecele tale, cu glumele tale... este incredibil!! Dumnezeu sa te ierte, Matule!! ”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare, la scurt timp de la aflarea veștilor.

Constantin Enceanu a izbucnit în lacrimi după aflarea veștii!

Petrică Mîțu Stoian a murit în urma unor complicații extrem de grave pe care le-a dezvoltat după infecția cu virusul SARS-CoV-2. A ajuns în cursul zile de astăzi la spital, după ce a început să se simtă rău și a fost internat la Terapie Intensivă, unde medicii s-au luptat să-i salveze viața.

Constantin Enceanu, bunul său prieten, spune că s-au zbătut să-l transfere la un spital din Capitală, dar între timp organismul său a cedat și i-a fost declarat decesul.

„Ce să spun, sunt răvășit. Nu-mi vine să cred că am pierdut unul din cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, el era în Craiova și era foarte aglomerat. Atunci mi-a spus că pleacă, că vrea să se refacă 20 zile la o clinică, dar nu stiam la ce clinică. E unul dintre prietenii mei și a plecat atât de repede. Nu îmi vine să cred, ne sunam mereu, ne ceream părerea.

Nu se poate! A fost dur Dumnezeu în seara asta. Mi-a luat cel mai bun prieten, nu mă pot împăca cu ideea asta. E greu să vă povestesc. În câteva minute, toată prietenia noastră… În seara asta mi s-a întâmplat un lucru ciudat. După ce a intrat în stop cardio-respirator, am sunat un prieten să îl anunț. Chiar atunci am aflat că a murit. Nu se poate!”, a spus Constantin Enceanu la un post de televiziune.