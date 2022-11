Mirela Vaida a pus liniștită capul pe pernă aseară, dar când s-a trezit a avut parte de un șoc: „Nici nu știți ce mi s-a întâmplat”. Artista a povestit totul

In articol:

Meseria de artist poate fi, uneori, plină de surprize, iar un artist adevărat, așa cum este și Mirela Vaida, se adaptează indiferent de condiții. Cu numai câteva ore în urmă, interpreta de muzică populară a împărtășit cu fanii din mediul online că a avut parte de o întâmplare cu totul neașteptată chiar înainte de a porni filmările pentru piesa care va apărea în viitorul apropiat.

Prezentatoare TV a povestit totul în mediul online, acolo unde le-a arătat imagini chiar de la fața locului. Iată despre ce este vorba!

Mirela vaida a plecat în Bucovina pentru două zile pentru o filmare, însă se pare că socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg. Prima zi a fost dedicată înregistrării melodiilor în studio, urmând ca de la prima oră a dimineții să înceapă filmările într-un loc plin de verdeața și brazi. Mare i-a fost mirarea artistei când s-a ridicat din pat și a văzut că afară este totul alb, după ce noapte ninsese. Dacă inițial nu a știut ce să facă, pentru că plănuia ca filmările să aibă loc într-un cu totul alt cadru, Mirela Vaida a găsit foarte repede alternative. În lipsa unei zile favorabile pentru filmări din cauza ninsorii, artista și-a luat echipa și au filmat piesa în Muzeul Satului Bucovinean.

Citește și: Mirela Vaida, scoasă din sărite de Sorin Ovidiu Bălan! Nu a mai putut suporta și a răbufnit în direct: „Hai să-ți spun ceva”

Citeste si: ”Regretă mult și este marcat de această întâmplare.” Mesajul publicat de logodnica lui Culiță Sterp, după ce cântărețul a fost plasat sub control judiciar- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

Mirela Vaida, luată prin surprindere de la prima oră a dimineții

Mirela Vaida a împărtășit cu fanii ei o serie de imagini cu peisajul din Bucovina, peste cara s-a așternut stratul de zăpadă. Chiar dacă planurile s-au schimbat între timp, din cauza ninsorii, Mirela Vaida le-a promis fanilor săi că totul a ieșit ca la carte și că va împărtăși cu aceștia rezultatul în scurt timp.

„Dragi prieteni, nici nu știți ce mi s-a întâmplat. Am venit până la Suceava ieri ca să văd niște terenuri din Bucovina și, bineînțeles, să înregistrez și niște melodii, dacă tot am venit până aici, că aici sunt cei mai buni oameni care știu să înregistreze și să orchestreze melodii de folclor. Asta până azi-noapte la 23 am tras piesa, azi dimineață trebuia să filmez videoclipul undeva, în munți, verde, frumos între brazi și pentru asta l-am chemat și pe Cosmin Tomoioagă tocmai de la Botoșani. Când m-am trezit dimineață la 7 era alb tot.

Citește și: Angela Rusu a izbucnit în plâns, în emisiunea Mirelei Vaida! A povestit cu ochii în lacrimi despre calvarul prin care a trecut: "Coboram de pe scenă să îmi fac injecțiile singură"

Uitați-vă un pic ce e aici în jurul nostru, în Suceava. Ce să înregistrăm... Și am zis «Mă, dacă Dumnezeu o vrut să ne dea zăpadă, alții moare și-așa n-are, înseamnă că trebuie să înregistrăm.». Hainele-s astea, că n-am altele de frig și nu filmez o colindă, filmez o melodie pentru 1 Decembrie, pentru Ziua Națională a României. Dar știți ce frumoasă o să iasă? Abia aștept să v-o arăt”, a spus Mirela Vaida pe Instagram.