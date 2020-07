In articol:

Prezentatoarea Mirela Vaida s-a panicat după ce au apărut cazuri de coronavirus în cadrul postului TV la care lucrează. Moderatoarea și-a făcut două teste COVID-19, având un rezultat negativ. Cel de-al doilea rezultat era așteptat, astăzi, iar prezentatoarea a lăsat de înțeles că a ieșit tot negativ. Vaida a publicat, în urmă cu puțin timp, pe pagina ei de Facebook, o fotografie cu cei trei copii ai ei. Descrierea este cea care i-a făcut fericiți pe fani.

”Suntem bine cu totii! Multumim din suflet pentru ganduri si griji!”, este mesajul postat de Mirela.

Mirela Vaida, declarații după ce Viorel și Vulpița au fost confirmați cu COVID-19

Prezentatoarea TV a confirmat faptul că Vulpița și Viorel au fost depistați pozitiv cu coronavirus.

”După ședința de sumar de la 16.30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a spus Mirela Vaida la Observator.

Moderatoarea a vorbit și despre faptul cum s-au infectat cei doi soți cu noul virus. ”Veronica a fost câteva zile la Blăgești. A venit luni și a acuzat probleme cu bila, febră nu avea. Noi ne-am gândit să facem acest test. I-am făcut și soțului ei, așa cum era normal, deși el nu avea niciun simptom. Pe ea nu am mai chemat-o în studio, a stat acasă. Am dat acum celor de la DSP, lista cu cei cu care au intrat ei ăn contact, echipa care mergea cu ei, reporteri, operatori, șoferi”, a adăugat Vaida.

Antena 1 a trimis presei un comunicat oficial despre situația prezentată și ieri, la Observator.

”Doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au fost confirmați în urmă cu puțin timp cu noul coronavirus, motiv pentru care ediția de joi, 23 iulie, a fost înlocuită cu o ediție difuzată în reluare urmând ca de mâine emisia să își urmeze cursul firesc. Echipa Acces Direct a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului COVID-19 și siguranța persoanelor ce au avut un contact direct. A fost demarată o anchetă epidemiologică, a avut loc dezinfecție, atât în platou, cât și în redacție și au fost trimise în izolare persoanele care sunt considerate contacți direcți”.