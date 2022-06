Mirela Vaida, anunț despre încă o sarcină, în fața tuturor: „Gemene. Am și nume pentru ele”. Dezvăluiri emoționante

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Mirela Vaida a devenit mamă pentru prima dată destul de târziu, după mai multe încercări eșuate până la vârsta de 33 de ani și două sarcini pierdute. Și-a dorit enorm de mult să aducă pe lume un copil și s-a rugat zi și noapte pentru asta, după ce nici medicii nu îi mai dădeau speranțe prea

Mirela Vaida a vorbit deschis despre greutățile prin care a trecut: „Am pierdut două sarcini”

mari.

Credința a ajutat-o, iar la vârsta de 33 de ani a adus pe lume primul copil, o fetiță, Carla. Prezentatoarea TV și-a deschis sufletul în fața lui Valentin Sanfira și a vorbit despre momentul în care a aflat că este gravidă, după ce pierduse deja 2 sarcini.

Citeste si: Mirela Vaida, imagini de colecție cu cei mici la serbarea de sfârșit de ani! Mesajul emoționant postat de prezentatoarea TV: „De la anul am doi școlari”

Teama că s-ar putea întâmpla din nou a făcut-o pe Mirela Vaida să ascundă faptul că este însărcinată, până când avea siguranța că totul decurge normal. Ei bine, Dumnezeu nu a binecuvântat-o doar cu un copil, ci cu trei, iar acum are o familie fericită și recunoaște că nu s-ar opri la trei.

Citeste si: „Am pierdut două sarcini”. Mirela Vaida, dezvăluiri cutremurătoare din viața personală- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți. Și doctorița mea mi-a spus că dacă trec de 35 de ani, să facem fertilizare in vitro, că e mai greu după, șansele scad cu fiecare an după 30, nu mai ai aceleași rezerve.

Mirela Vaida alături de familia ei [Sursa foto: Instagram]

Și uite așa m-am rugat la Dumnezeu, cu credință, cu speranță. Și am rămas însărcinată cu Carla și vreau să zic că a fost cea mai mare bucurie. Mi-a fost frică să spun că sunt însărcinată, că dacă eu pierdusem două sarcini, am zis că nu mai spun până nu e mare copilul.

Citeste si: Fiul cel mare al Mirelei Vaida a ajuns la medic, cu forța: „S-a ținut de scaunul mașinii, a plâns, n-a vrut să intre în clinică”. Cu ce probleme se confruntă Vladimir

Am născut-o pe Carla natural, deși doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme. Am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut natural, la 33 de ani. Am alăptat un an de zile. În pauzele de publicitate, soțul îmi aducea copilul la alăptat. După ce ți-a dat Dumnezeu primul, s-a desfundat conducta. Acum am mai face. Două fete aș mai face, două, dacă mi-ar da Dumnezeu gemene, ca să scap din prima, vai..aș fi cea mai fericită. Am și nume pentru ele”, a dezvăluit Mirela Vaida în podcastul lui Valentin Sanfira.