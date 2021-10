Mirela Vaida, cerută în căsătorie pentru a doua oară! Cum arată inelul celebrei prezentatoare tv

In articol:

Mirela Viada și soțul ei, Alexandru Vaida, și-au petrecut weekendul într-un oraș de poveste din România, alături de cei trei copii ai lor. Celebra prezentatoare tv a distriuit fotografii din orașul Sighișoara, unde a petrecut amintiri de neuitat cu familia ei.

Fanii au fost surprinși în momentul în care Mirela Vaida a postat o fotografie în care apare un inel cu diamante și anunță că a spus DA.

Mirela Vaida a fost cerută în căsătorie pentru a doua oară de către soțul ei, alături de care este căsătorită de 12 ani de zile. „Am spus DA”, a scris celebra prezentatoare tv, în descriere fotografiei.

Mirela Vaida a postat fotografia cu inelul [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida a fost cerută în căsătorie pentru prima dată în timp ce se afla la... un semafor din București. Vedeta și actualul ei soț se aflau în trafic, în zona Unirii, unde au petrecut aproximativ 40 de minute. Prezentatoarea tv a dezvăluit cum a decurs momentul în care soțul ei i-a adresa marea întrebare.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a declarat Mirela Vaida.

Mirela și Alexandru Vaida vor să devină părinți pentru a patra oară: „Am şi ales nume pentru fetiţa noastră”

Mirela și Alexandru Vaida sunt căsătoriți de 12 ani de zile și au împreună trei copii: o fată și doi băieți. Într-un interviu recent, vedeta a dezvăluit că își mai dorește o fetiță.

Citeste si: Femeia care a încercat să o omoare pe Mirela Vaida cu un bolovan va fi trimisă în judecată, dar nu pentru tentativă de omor! Ce au decis magistrații

„Râdeau şi colegii de mine, îmi spuneau să nu-mi iau vacanţe prea des, pentru că la mine se echivalează cu numărul de copii.

Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident”, a declarat Mirela Vaida, într-un interviu pentru OkMagazine.ro