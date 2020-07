In articol:

Cazurile de infectare cu coroavirus se țin lanț la Antena 1, după ce Vulpița și Viorel au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Se pare că din ce în ce mai mulți angajați au început să se îmbolnăvească, astfel că, echipa emisiunii Acces Direct și-a luat inima în dinți și a luat decizia radicală.

Emisiunea Acces Direct, închisă din cauza coronavirusului

Ceea ce nu a reușit să facă CNA-ul în câteva luni a reușit coronavirusul, scria un internaut în mediul online. Vulpița și Viorel au adus virusul în redacția Antenei, astfel că tot mai mulți angajați au fost infectați, iar emisiunea nu se va mai difuza o perioadă. Anunțul trist a fost făcut chiar de Mirela Vaida pe contul ei de Facebook.

„Buna dimineata! Aseara, tarziu, s-a confirmat pozitiv un alt caz de COVID-19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic unii cu ceilalti, atragem automat calitatea de “contacti direct” si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale. Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta! 🙏💖”, a scris Mirela Vaida în urmă cu doar câteva minute pe contul ei de socializare.