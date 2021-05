Mirela Vaida, extrem de revoltată. Prezentatoare face dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre crima din Argeș: "Statul român este la fel de infractor"

In articol:

Un caz șocant a zguduit tot Internetul. Un bărbat care a fost prezent, în urmă cu doar câteva luni, în cadrul emisiunii prezentate de Mirela Vaida și-a ucis soția și fiul în curtea unei biserici. Se pare că individul ar fi făcut public planul său diabolic.

Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi

Un bărbat și-a ucis fosta soție și fiul vitreg de 15 ani în curtea bisericii din Mihăilești, din județul Argeș. În luna ianuarie a acestui an, bărbatul și fosta sa soție au fost invitați în platoul emisiunii prezentate de Mirela Vaida și a anunțat că își va ucide partenera de viață.

Se pare că individul nu a suport gândul de a se despărți de fosta soție, așa că și-a pus planul în aplicare. De asemenea, și fiul său vitreg a fost omorât de acesta.

În urmă cu scurt timp, Mirela Vaida a avut o primă reacție în ceea privește crima oribilă din Argeș.

Cu ochii în lacrimi, prezentatoarea de emisiune abia și-a putut găsi cuvintele potrivite. Își aduce aminte de momentul în care a fost atacată în direct de o femeie care a reușit să intre în platou. Și atunci, dar și acum, vedeta susține că statul român este de vină pentru cele întâmplate.

"Statul român este la fel de infractor ca și criminalul care a luat viața acestor oameni nevinovați. Acum, vă rog să mă iertați, este extrem de dificilă și situația, aici, în platou, mai ales că și eu sunt amenințată cu moarte și nimeni nu face nimic, deși am depus nenumărate plângeri. Așteptăm să vedem câte zile ne mai dă Dumnezeu. Am fost extrem de traumatizată și încă sunt vă spun că nu mă simt în siguranță într-un stat în care suntem în care suntem atacați eu cu pietre, și femeia aia cu cuțitul la gât. Un băiat de 14 ani și-a pierdut viața. Mă aștept să mi se întâmple și mie asta, aștept să mă omoare cineva pe stradă chiar dacă am făcut plângeri la poliție, aștept să se întoarcă atacatoarea, aștept să-mi omoare cineva copiii pentru că autoritățile nu își fac treaba. Autoritățile se fac că nu ne aud.(...) O femeie care mâine ar fi trebuit să împlinească 38 de ani a fost ucisă de concubinul gelos.. ", a declarat Mirela Vaida, cu ochii în lacrimi.

În continuare, susține că, în data de 8 ianuarie, atunci când foștii soți din Argeș au fost prezenți în emisiune, i-a atras atenția bărbatului. Ba chiar mai mult, i-ar fi spus faptul că ceea ce face este o amenințare și poliția se poate autosesiza.

”I-am atras atenția pe 8 ianuarie că ce face e o ameninare și poliția se poate autosesiza. Nimeni n-a făcut nimic. Procurorii n-au făcut nimic. Femeia de 38 de ani a murit și băiatul de 14 ani înjunghiați ca niște animale...”, a mai spus Mirela Vaida.