Mirela Vaida, declarații neașteptate: "Dacă ai trecut de doi copii, restul sunt bonus de la viaţă"

"Vrea soţul meu încă o fetiţă. Şi eu mi-aş dori… să închidem treaba, să fie două fete şi doi băieţi. Eu nu pot să programez, programează Dumnezeu, eu spun ce îmi doresc, doar că… nu am probleme. Mulţumesc lui Dumnezeu, corpul meu am dus aşa de bine sarcinile, am născut natural, nu îmi este teamă de nimic, am alăptat copiii, mă ocup de ei… iarăşi va însemna o perioadă în care ies din muncă.

Te dezechilibreaă un pic, dar merită. Dacă Dumnezeu va da, pe cuvânt că aş mai face încă un copil, pragul e la doi copii. Dacă ai trecut de doi copii, restul sunt bonus de la viaţă. Nu-i mai simţi", a mărturisit Mirela Vaida pentru Ok! Magazine.

Mirela Vaida, intrebata daca e geloasa: "Nu exista pentru sotul meu o femeie mai buna decat mine"

Mirela Vaida si-a cladit o frumoasa cariera in televiziun, dar si o familie numeroasa. Mama a trei copii, prezentatoarea TV se declara cum nu se poate mai multumita de viata ei si marturiseste cu mana pe inima ca nu ar schimba nimic.

"Am spus-o cred ca de sute de ori si o voi spune in continuare.Cu 3 copii este absolut minunat si crede-ma nu sunt clisee pentru ca nu sunt un om care sa se ascunda dupa imaginea perfectiunii sau sa spuna lucruri pe care nu le simte sau pe care nu le poate explica. Am avut un copil si mi s-a parut greu, am avut doi copii si mi s-a parut si ma frumos, dar si mai greu, acum am 3 copii dar cu 3 copii este minunat si nu mai este la fel de greu! Acum ma ajuta soacra mea care acum s-a mutat la noi, care si ea este la inceput si speriata de fiecare data cand trebuie sa o las acasa cu toti 3, dar a realizat si ea ca nu e chiar atat de greu, ca cei doi copii mai mari se inteleg acum", a spus Mirela Vaida pentru ciao.ro.

Mirela Vaida, atentionata de sot sa nu mai pozeze senzual

Vedeta a mai vorbit si despre relatia cu sotul ei si cum o mai "cearta" uneori in privinta anumitor postari de pe Facebook sau Instagram.

Asa s-a intamplat si de curand, dupa ce Mirela Vaida a publicat o fotografie indrazneata, cu ea in cada.

"Sotului meu nu prea ii place in general sa fac fotografii sau sa pun pe Facebook ceva, el este impotriva retelelor de socializare, el nu are cont nici pe Facebook nici pe Instagram. A zis ca i se pare o prostie si o manipulare groasa cu tot ceea ce se intampla la nivel de comunicare pe social media. Stiu ca are dreptate dar noi artistii nu prea existam daca nu avem conturi acolo. Sotul meu mai imi spune ca ar trebui sa ma afisez doar cu viata mea profesionala, nu cu viata mea personala si aici ii dau dreptate dar pe de alta parte eu fac acelasi lucru in fiecare zi, emisiuni in direct, asa ca simt nevoia ca mama sa ma mai laud cu copiii mei, sau sa mai fac anumite glumite cum a fost cea cu poza mai indrazneata din cada de pe internet. Nu mi s-a parut asa ceva iesit din comun. Asa am simtit sa fac in ziua aia si asa am facut!", a completat Mirela Vaida.