Mirela Vaida se bucură de o familie mare, iar casa ei nu este niciodată goală.pe lângă cei trei copii pe care îi are împreună cu soțul ei, Mirela Vaida locuiește și cu soacra, ea fiind și cea care are grijă de copii, atunci când vedeta se află în platoul emisiunii.

Într-un interviu pentru viva.ro, Mirela Vaida a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama soțului ei.Deși se înțeleg bine și obișnuiesc chiar și să gătească împreună, prezentatoarea TV nu ezită să-i "dea peste nas" soacrei sale, atunci când nu este de acord cu ea.

Mirela Vaida, totul despre relația cu soacra

”Ne-am împărțit, eu stau afară cu copiii, la plajă, şi ea se ocupă de curățenie. Nu poate nici ea singură, este destul de extenuant să stai acasă cu trei copii cu vârste şi nevoi diferite şi cu program diferit. Mai ales că soacra mea a fost zeci de ani profesor, este destul de obosită. Gătim împreună sâmbăta, iar de când a venit la noi a învățat să gătească pe gustul nostru. Ne înțelegem bine în bucătărie, lucrăm repede, organizat. În rest, are timpul ei, se joacă diverse jocuri de strategie, se uită la Star Trek, are cărțile şi liniştea ei. Am ajuns la un echilibru după aceste luni petrecute împreună. Sigur că îți dă o siguranță soacra; dacă vreau să plec de acasă câteva ore, îmi dau seama că soțului meu îi este foarte greu cu trei copii.”, a declarat vedeta.

Cele două au reușit să găsească un echilibru de când au început să împartă același acoperiș.

"Nu-mi pune soacra mea bețe în roate! Noi am hotărât să vorbim, să ne spunem tot ceea ce ne supără. Sigur că ne mai contrăm, cum se întâmplă peste tot, eu îi mai dau replica, ea nu face asta, dar se duce în camera ei. Când ştiu că a plecat fără niciun cuvânt, ştiu că s-a supărat, însă reușim să trecem repede peste. Ea e o tipă foarte deschisă şi tinerică în gândire. Nu se vede că e profesoară, în sensul că nu stă cu gura pe copii.", a mai spus Vaida.