Mirela Vaida nu se aștepta să i se întâmple una ca asta chiar de ziua ei! A fost luată pe nepregătite, la scurt timp după ce a intrat în direct: "Parcă ați știut"

Astăzi, 16 martie, este o zi mare pentru Mirela Vaida. Și asta pentru că îndrăgita prezentatoare împlinește vârsta de 41 de ani.

Prag până la care a reușit să își clădească o viață la care alții pot doar visa, cu o familie frumoasă și numeroasă, dar și cu o carieră pe măsură.

Mirela Vaida a împlinit 41 de ani

Mirela Vaida și-a petrecut ziua de naștere la muncă, alături de colegii de breaslă. Motiv pentru care cei care fac parte din echipa emisiunii i-au pregătit o surpriză de zile mari.

Chiar la începutul emisiunii live, în timp ce Mirela Vaida prezenta subiectele zilei, colegii au emoționat-o cu un cadou ce i s-a potrivit mănușă.

Un tort mare și roz, dar și un buchet de flori pe măsură a primit chiar în fața camerelor de filmat, ceea ce a bucurat-o enorm, observând imediat că totul este în ton cu rochia pe care a îmbrăcat-o.

În replică, în fața unui asemenea gest, Mirela Vaida le-a mulțumit public colegilor, menționând că are cea mai bună echipă și că petrecerea urmează abia după terminarea emisiunii, căci se știe că mereu vedeta și-a pus cariera în fața multor altor aspecte.

De altfel, mulțumirile ei s-au dus și către cei din fața televizoarelor, care o urmăresc zi de zi, dar și către cei care i-au făcut astăzi o urare de bine pe rețelele de socializare, la telefon sau chiar față în față.

„Parcă ați știut în ce rochie mă îmbrac! Totul e roz. Vai, ce frumos! La noi e o zi ploioasă, dar pe mine m-a înseninat foarte tare bucuria pe care am avut-o. M-am bucurat foarte tare când am ajuns la serviciu și când am trăit clipe foarte frumoase cu colegii din redacție și cu voi, cei care ne sunteți alături în fiecare zi. Azi e ziua mea, dar sărbătorim prin muncă, după aia distracția”, a spus Mirela Vaida, în emisiunea pe care o moderează.