Mirela Vaida, primele declarații după ce a fost atacată în direct: „Sunt în stare de șoc! Avem un pietroi care trebuia sa fie in capul meu”

Mirela Vaida a trecut prin clipe de groază în urmă cu puțin timp. Celebra prezentatoare de televiziune a fost atacată în direct de o femeie care a intrat dezbrăcat în plaotul emisiunii. Înarmată cu o piatră, ea a aruncat spre moderatoare.

DIin fericire, femeia nu a reușit să o nimerească pe Mirela Vaida, iar agresoarea a fost imediat imobilizată de colegii din platou.

Mirela Vaida, în stare de șoc!

În lacrimi, vedeta de televiziune a făcut primele declarații după atactul care a luat-o prin surprindere și a făcut-o să se teamă pentru viața ei.

„Ne-am intors in direct. Sunt in stare de soc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. Dupa cum vedeti avem plaotul spart. Avem un pietroi care trebuia sa fie in capul meu. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine și tipa „sa imi dai banii”. Au imobilizat-o colegii mei și au acoperit-o cu o pătură și au chmeat poliția.

M-am interesat si colegii nu stiu cine este această doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot sa ma calmez și sunt in soc realmete. Imi este frica pentru viata mea.

Am fost amenințată de Magdalena Serban, criminala de la metrou, care mă amenintă cu moartea. Am inteles că este in inchisoare inca. Mi-a spus că după ce va ieși din inchisoare, peste 16 ani, vine să mă caute”, a povestit Mirela Vaida, vizibil afectată.

Mirela Vaida a mai declarat că are de gând să depună o plângere la Poliție împotriva criminalei de la metrou, Magdalena Șerban. Prezentatoarea de televiziune a povestit că a primit mesaje de amenințare în numele ei și crede că, deși se află în spatele gratiilor, ea ar putea avea acees la internet.