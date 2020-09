Mirela Vaida și familia ei [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Mirela Vaida este una dintre vedetele care au mers, duminică, la vot, în capitală. Prezentatoare s-a prezentat la urne alături de soțul ei și de cei trei copii. Ba mai mult, Mirela a publicat și două fotografii de familie, în care se poate observa cât de fericiți sunt cei cinci în secția de votare, în ciuda restricțiilor împotriva coronavirusului, pe care toți cetățenii români, cu drept de vot, le-au respectat în ziua alegerilor locale. Astfel, Mirela Vaida și familia ei au mers în Drumul Taberei și au inaugurat și metroul, după cum spune chiar ea, pe pagina ei de Facebook.

”Ne-am organizat mai greu azi, dar totusi am ajuns la vot, in Drumul Taberei! Ocazie cu care am si “inaugurat” noua linie de metrou!! Spre marea bucurie a copiilor!! Si a noastra!!”, a spus Mirela Vaida.

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Mirela Vaida și familia ei[Sursa foto: Facebook]

Mirela Vaida, inclusă în „Top 100 de femei de succes”

În cadrul galei „Oameni de succes”, Mirela Vaida a fost una dintre premiante. Prezentatoarea a primit felicitări din partea multor fani, însă au existat și internauți care au acuzat-o că s-a ridicat pe spatele Vulpiței și al lui Viorel. Cea de-a patra ediţie a galei „Oameni de succes” a avut loc marți, 22 septembrie, iar evenimentul a avut loc la Lagoo Events Snagov.

Gala a premiat oameni din varii domenii de activitate, precum televiziune, sport, medicină, muzică sau business. Mirela Vaida s-a numărat printre câștigători, luând premiul pentru cea mai populară prezentatoare de televiziune.

Mirela Vaida[Sursa foto: Facebook]

”Am fost inclusă de către Revista Capital în “Top 100 femei de succes” ediția 2020, la categoria “mass-media”! Sunt foarte onorată să mă aflu în acest top, alături de personalități feminine din România, care au făcut, în domeniul lor de activitate, performanță!! Dincolo de ceea ce se vede, în spatele rezultatelor stau o muncă și o determinare uriașă, alături de o echipă care nu are voie să obosească niciodată!! Pentru că doar așa poți rezista emisiunilor în direct, zilnic, de aproape 16 ani!!! Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas aproape!! Mulțumesc, Revista Capital! Vă îmbrățisez!”, a fost mesajul publicat de Mirela Vaida.