Simona Gherghe și Mirela Vaida[Sursa foto: Captură YouTube]

Mirela Vaida și Simona Gherghe au vorbit în direct despre noile schimbări care s-au produs începând cu această toamnă. După o pauza de un an și jumătate, Simona Gherghe a anunțat că revine din nou pe micile ecrane și nu la emisiunea Acces Direct, așa cum sperau mulți. Simona Gherghe a spus un mare DA unei noi provocări: emisiunea Mireasa.

Mai mult, ieri, Simona Gherghe și Mirela Vaida au glumit pe seama faptului că au făcut schimb de emisiuni fără să își dea seama.

„Eu cred că o știre foarte importantă este aceea că a noastră colegă Simona Gherghe revine în televiziune după un an și jumătate în care s-a dedicat în întregime creșterii celor doi copii ai ei. Simona, mă bucur să te văd”, a spus Mirela Vaida în timp ce îi dădea ștafeta Simonei Gherghe.

„Îți spun sincer că mă simt foarte ciudat eu în platoul tău și tu în platoul în care eu, cum ar veni, m-am consacrat. Practic am făcut schimb de emisiuni, fără să ne fi așteptat vreodată”, a mai spus prezentatoarea.

„Nu mai este platoul meu de un an. Este platoul tău, emisiunea ta.

Când auzi din gura altuia, 1 an și jumătate, zici, aoleu, am stat un an și jumătate acasă? Nu-mi vine să cred, dar mă bucur că am intrat în acest proiect și sunt convinsă că o să fie foarte interesant”, a declarat Simona Gherghe.

Simona Gherghe a recunoscut că i-a fost foarte dor de lumea televiziunii și abia aștepta să se întoarcă în fața publicului.

Noi detalii despre emisiunea Mireasa

Mirela Vaida a fost curioasă să afle și cum sunt noii concurenți care vor intra în show-ul marimonial pentru a-și găsi marea dragoste. Astfel, Simona Gherghe a dat câteva detalii minore.

„Sunt niște concurenți foarte interesanți care au niște povești de viață foarte interesante și nu o să vă spun prea multe pentru că vreau să vă fac curioși să stați cu ochii lipiți de televizoare”, a declarat Simona Gherghe.