Miron Cozma se plânge că e sărac, dar ce pensie are de fapt! A dezvăluit la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” și unde locuiește acum VIDEO

Miron Cozma a făcut 10 ani de închisoare după mineriade și a fost eliberat în decembrie 2007. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului s-a plâns după eliberarea sa din închisoare că e un om sărac, ce trăiește cu ajutorul prietenilor, că nu are o casă a lui și nici averi.

”Sunteți un om sărac?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Miron Cozma.

”Da. Sunt un om sărac. Când am candidat la Președinția României în 2019 am spus că aveam câștigul 7.000 de lei, dar era câștigul brut, îmi reținea statul jumătate din bani. Iar 1.497 de lei era pensia mea. În total, luam 3.000 de lei, pentru că restul îmi lua statul. Eu la CEDO (n.red unde Miron Cozma a cerut despăgubiri) am luat 1 euro. Eu nu am avut alte venituri. În anul ăla jumate de închisoare, nu le venea să creadă că eu nu am nimic. (…) Am avut un singur apartament, cumpărat în 94 în Petroșani, și normal l-am lăsat Danei, nevasta mea, și copiilor mei. Eu nu am avut casă, masă, nimic. Eu nu am avut în București o garsonieră vreodată. Acum, o să dovedesc tututor cine sunt. Acum, împreună cu fiică-mea o să încep o afacere. La ora asta însă, sunt cu costumul din 1998 pe mine, nu am casă, am stat ba la fostele mele iubite, la prietene. Am stat în Obor la o florăreasă care m-a ținut doi ani și trei luni fără să plătesc nimic”, a spus Miron Cozma.

Fostul lider al minerilor vorbește extrem de puțin de fiica sa, Mirona Cozma, care are 28 de ani care a fost mereu extrem de discretă.

Cu prima sa soție, Dana, Miron Cozma are un băiat și o fată, aceștia fiind de altfel singurii copii ai fostului lider al minerilor.

Miron Cozma trăiește doar din pensie

După ce a ieșit din închisoare, având interdicție de a intra în București, Miron Cozma s-a mutat în Voluntari, acolo unde primar este Florentin Pandele, cel despre care se spune că este nașul său de cununie. De altfel, Florentin Pandele a fost cel care l-a ajutat pe Miron Cozma după ce acesta a ieșit din închisoare. Nu doar că i-a plătit timp de 1 an și jumătate chiria locuinței într-un cartier din Voluntari, dar l-a și angajat la compania de apă înființată chiar de primar.

Miron Cozma stă acum într-o locuință socială, nu mai lucrează la compania de apă și spune că trăiește doar din pensie.

”Din ce trăiți?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Miron Cozma.

”Din pensie. Pentru că sunt în continuare lider de sindicat din nou. La ora aceasta am pensie de 8.400 de lei, din care statul îmi reține 3.700 de lei și cealalată jumătate o iau eu”, a răspuns Miron Cozma în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.