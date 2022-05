Miron Mitrea, invitat la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, duminică, de la ora 21:15, la Kanal D

Analistul politic Miron Mitrea este invitatul ediției de duminică, 15 mai, al emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la ora 21:15, la Kanal D.

Nume cu rezonanță în politica românească, dar și controversat, totodată, Miron Tudor Mitrea și-a construit cariera în PSD, unde a avut cinci mandate de parlamentar, și a fost Ministru al Transporturilor, în Guvernul Adrian Năstase. Este cel care a adus în PSD nume sonore ca Liviu Dragnea, Radu Mazăre, Marian Vanghelie sau Sorin Oprescu.

Numele lui Miron Mitrea este legat de fondarea și conducerea celui mai mare sindicat de după Revoluția din ’89, se consideră un om de stânga, și se declara un anticomunist. În anul 2015, Miron Mitrea a fost condamnat la închisoare, unde a ispășit 1 an și 1 lună din pedeapsă, în Penitenciarul Poarta Albă . În prezent, Miron Mitrea are o firma de consultanță și este analist politic în cadrul unei emisiuni TV. În vârstă de 66 de ani, Miron Mitrea se află la a treia căsătorie și are cinci copii.

“Cine a fost în spatele lui Miron Mitrea?”, Ați manipulat sindicatele în folos personal?”, “Vă simțiți vinovat pentru cea mai mare țeapă dată Statului Român?”, “Cât de curajos sunteți, la nevoie?”, “Pentru cine ați mai scoate ast ăzi cuțitul?”, “Râdeți des pe sub mustață?”, “Ce sfat i-ați da acum lui Liviu Dragnea?”, “Cât de frustrantă poate fi politica?”, “Cine v-a băgat în închisoare?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care Miron Mitrea va trebui să răspundă în ediția de duminică, 15 mai, a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la 21:15, la Kanal D!