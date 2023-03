Miruna a cedat și a spus adevărul din spatele a ceea ce vedeau oamenii în emisiunea prezentată de Simona Gherghe: „O persoană rea, arogantă”. Nu a mai putut să tacă după tot ce s-a zis despre ea

In articol:

După ce a devenit cunoscută de o lume întreagă ca urmare a show-ului matrimonial la care a luat parte, Miruna s-a ales atât cu fani, cât și cu persoane care nu o agreează și care i-au transmis un val de vorbe urâte, mai ales după ce s-a aflat despre infidelitatea ei în mariajul pe care l-a avut cu

Cosmin.

Acum, după ce a divorțat oficial de fostul ei soț și a început o nouă relație, Miruna și-a deschis sufletul pe rețelele de socializare și a mărturisit ce părere are despre tot hate-ul de care a avut parte, dar și cum au influențat-o lecțiile pe care le-a primit de la viață în ultimii ani.

Miruna, adevărul despre fericire și despre hate-ul de pe internet

Miruna nu a mai rezistat în fața mesajelor jignitoare pe care le-a primit în ultimele luni din partea celor care nu o plac, așa că și-a deschis sufletul și a vorbit despre fericire și despre ce a realizat de când a ieșit de la emisiunea matrimonială la care a luat parte cu ceva timp în urmă.

„Înainte de a participa la emisiunea “Mireasa”, îmi doream atât de tare să fiu cunoscută, să am multe aprecieri la fotografiile postate în mediul online, să nu mai fac “vloguri” la story pentru 10 persoane, să mă recunoască oamenii pe stradă, etc. Eram atât de convinsă că asta înseamnă fericirea. Și da, mulți veți spune că parcursul meu în emisiune nu m-a ajutat, că alegerile făcute după ieșirea din casă de asemenea mi-au adus un val de antipatie. Așa este, nu neg acest lucru, însă pe lângă oamenii care m-au criticat, judecat, există și oameni care mă plac. În ochii multora sunt o persoană rea, arogantă, etc. Nu am încercat niciodată să îmi cer scuze în fața nimănui pentru alegerile mele, pentru modul meu de a răspunde atunci când mă simt atacată, să încerc să le schimb oamenilor părerea despre mine. De ce? Pentru că nu trăiesc pentru cineva din online. Persoanele pe care le iubesc, pe care le vreau și le am în viața mea știu exact ce alegeri am făcut în viață și de ce, cum sunt ca om cu adevărat, nu doar ce au văzut unii pe sticlă sau pe Instagram. Și chiar mă consideră un om mișto! Și nu am nicio urmă de regret gândindu-mă la ce ține de trecutul meu, merg cu capul sus pe stradă, bucuroasă de absolut tot ce am trăit până în prezent și extrem de încrezătoare în ceea ce privește viitorul! Recunosc, mi-a fost nu greu, foaaaaarte greu să fac față la tot ce s-a discutat despre mine în online și încă se discută, să fiu ok psihic, chiar dacă am vrut mai mereu să arăt că nu mă afectează absolut nimic, ba mai mult să fac și haz de necaz. Nu! Chiar a fost dificil, dar m-am uitat în oglindă, plânsă și am spus “Din cauza cui ești atât de rău?? Cine și ce contează în viața ta??? Gata!!!!” Atunci am realizat că mă distruge judecata unor oameni din online pe care nici măcar nu îi voi cunoaște în viața asta, la fel și ei nu mă vor cunoaște cu adevărat pe mine și povestea mea… Pentru mine ei rămân doar niște persoane cărora nu stau să le găsesc explicații pentru răutatea cu care acționează privitor la comportamentul meu și alegerile MELE pentru viața MEA. Azi, știu ce e fericirea: nimic din ce credeam până acum. Așadar, mă voi bucura de noua mea viață în liniște, discret…”, a scris blondina, într-o postare pe contul personal de Instagram.

Mărturisirea Mirunei a stârnit un val de reacții

Postarea elaborată a blondinei a stârnit un val de reacții în mediul online. În timp ce unele persoane au criticat-o în continuare pentru atitudinea ei din cadrul emisiunii, dar și pentru modul în care a gestionat relația cu Cosmin, alți urmăritori ai acesteia au empatizat cu ea și i-au trimis texte prin care o susțin, la care Miruna a reacționat chiar pe InstaStory.

„Este atât de trist să ajungi să trăiești lângă un om fără să te simți fericit, să nu ai curaj să îți refaci viața, să trăiești în funcție de „judecata”celor din jur, să lași iubirea să treacă pe lângă tine... Cei care ne judecă alegerile, nu ne vor da o altă viață... Asta e problema... Trăiți pentru voi! Alegeți ce vă face inima să vibreze... Nu trăiți nefericiți acasă și fericiți în societate de ochii lumii... sau de „frica” comentariilor...

Eh, despre asta este vorba... În viață, oamenii au fel și fel de povești, trec prin multe pentru fericire... Contează gura lumii sau să ajungi la punctul care te bucură pentru tot restul vieții? Nu sunt nici cea mai corectă persoană, dar nici cea mai rea și cu povești nemaiîntâlnite, diferența e că viața am ales să mi-o expun la TV și în online, asta nu înseamnă că pe lume sunt doar oameni sfinți cum vă considerați voi, ăștia care nu aveți altceva de făcut decât să vă agitați cu privire la ce fac eu. Sun curioasă câți dintre voi dacă vă afișați la TV viața, primiți flori pe stradă pe unde călcați și statuie în fața bisericii”, a mai spus Miruna, pe rețeaua de socializare.

