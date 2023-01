Miruna, mesaj de dragoste pentru Luță, la două zile de la anunțarea divorțului de Cosmin! Ce a putut să facă tânăra imediat după despărțire: „Singurul lucru care ți-a mai rămas este un gol în viața ta”

In articol:

Miruna și Cosmin au ajuns să divorțeze la o lună după ce și-au spus „Da” în fața unei țări întregi și au aflat că sunt fericiții câștigători ai premiului cel mare.

După ce vestea despărțirii s-a răspândit, Miruna și Cosmin au revenit în fața publicului pentru a le oferi explicațiile necesare, însă se pare că tânăra lasă să se înțeleagă din ce în ce mai mult că nu și-l poate scoate din suflet pe Luță, bărbatul pentru care a decis să rupă căsnicia după numai o lună.

Cu numai câteva momente în urmă, Miruna Gheorghe a postat pe rețelele de socializare o serie de mesaje, prin care transmite că suferă din dragoste din cauza iubirii neîmplinite dintre ea și așa zisul Luță. Tânăra de 27 de ani preferă să fie cât de transparentă poate și să-și exprime sentimentele față de fostul iubit, chiar dacă a anunțat recent că va divorța de cel cu care s-a căsătorit.

Citește și: Miruna și Cosmin divorțează, la doar o lună de când au devenit soț și soție! Motivul pentru care cei doi au decis să pună punct mariajului: "Am trăit într-o bulă"

Miruna, mesaj special pentru Luță

În această dimineață, Miruna i-a dedicat o fostului ei iubit, Luță, pe care nu poate să-l uite și pentru care are încă sentimente puternice, un mesaj și o melodie de dragoste, lăsând să se înțeleagă că astăzi ar fi fost o zi importantă pentru cuplul lor.

Mai exact, Miruna Gheorghe, fosta Miruna Munteanu, așa cum îl cheamă pe fostul său soț, Cosmin Munteanu, a postat pe Instagram versurile melodiei „Colț de suflet”, interpretată de Andra și Adi Cristescu,

ale cărei versuri nu par a fi deloc optimiste, alături de încă un mesaj la fel de apăsător, care certifică faptul că se află într-o perioadă de suferință din dragoste.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

„Și-ar mai fi ceva/Ce nu voi putea uita/Sufletul nu mă lasă/Azi era ziua noastră/Am făcut tot ce-am știut să fac/Numai să te uit”, sunt versurile pe care Miruna le-a scris în mediul online.

„Pentru că în final, când pierzi pe cineva, orice lumânare, orice rugăciune nu va compensa faptul că singurul lucru care ți-a mai rămas este un gol în viața ta, Acolo unde a fost cineva la care țineai”, a mai transmis Miruna pe Instagram.

Citește și: Ce i-au spus medicii Simonei Gherghe despre fiica ei, după ce s-a îmbolnăvit? Anunțul făcut acum: „Sper să scape repede. Mă rog”

Mesajul postat de Miruna în mediul online, la scurtă vreme după ce a dezvăluit motivul divorțului de Cosmin

La scurtă vreme după ce Miruna a dezvăluit că Luță este motivul despărțirii de Cosmin, tânăra a primit un val de critici dure în mediul online, moment în care a decis să reacționeze și să se apere. Miruna a transmis un mesaj tuturor celor care au decis să o judece și să o critice prin prisma deciziilor pe care le-a luat din cauza dragostei.

„Mai, oameni buni, ăștia care mă jigniți, înjurați și blestemați, aveți impresia că stau să plâng în pernă de la mesajele voastre? Voi vă consumați timpul scriind mizerii, eu îmi consum timpul dând Block peste Block. Atât! Iar pentru persoanele care îmi trimit mesaje kilometrice cu ce e mai bine de făcut, vă sfătuiesc să vă vedeți de viața dumneavoastră! Nu se împacă nimeni cu nimeni, fiecare știe ce e mai bine pentru viața lui și ce va face de acum încolo.

Nu vă mai dați toți cu părerea că e lumea plină de deștepți cu păreri! Voi știți mai multe despre noi poate decât știm noi. Calmați-vă!! Nu înțelegeți să lăsați oamenii in pace??? Ați susținut, nu ați susținut, emisiunea s-a încheiat! Inimii nu îi

dictezi și nu sunteți voi în măsura să judecați și să îmi spuneți mie ce să fac și cum sunt! Sau ca nu am avut sentimente etc. Eu știu cel mai bine ce am simțit! Eu și Dumnezeu! Atât! Nu voi!!! Am dat deja prea multe explicații ieri tocmai ca să vă mai vedeți de viață si să nu mai inventați adevăruri! Ăștia care judecați, sfinților, lăsați-m în pace, vă rog frumos! Rămâneți voi în lumea voastră fără de greșeală! Oamenii de nimic nu sunt cei care greșesc poate din iubire, ci aceia care jignesc gratuit și blesteamă având și ei copii acasă. Sănătate si înțelepciune! Aveți nevoie mulți!”, a fost mesajul pe care Miruna l-a postat în mediul online.