Miruna, părere sinceră despre Cosmin și noua lui Iubită, Andreea, cea care i-a luat locul! Tânăra încă mai are sentimente față de fostul soț?

In articol:

Cu totul neașteptat, Cosmin și-a refăcut viața la scurtă vreme după despărțirea de Miruna, fosta sa soție. Căsnicia celor doi a durat circa o lună, ajungând la divorț după ce tânăra și-a dat seama de faptul că încă are sentimente puternice față de fostul său iubit, Luță.

Acum merg pe drumuri separate în viață, însă Cosmin nu a pierdut deloc vremea. Chiar dacă despărțirea a avut loc fără să fie aceasta dorința sa, a reușit să treacă peste impasul emoțional și să intre într-o nouă relație.

Cosmin formează un cuplu cu o tânără de 22 de ani pe nume Andreea, încă studentă și care, în timpul liber, profesează ca make-up artist. În acest context, cu toții au fost curioși să afle care este părere Mirunei despre cea care i-a luat locul. În cadrul unei sesiuni de întrebări lansată în mediul online, fosta soție a lui Cosmin și-a exprimat părerea legată de fostul soț și actuala sa parteneră.

Citește și: „Te iubesc. Surpriza de duminică” Miruna a primit un nou buchet de flori de la Luță, în preajma Zilei Îndrăgostiților! Dezvăluirile neașteptate ale tinerei, după despărțirea de Cosmin

Ce părere are Miruna despre Cosmin și Andreea, noua lui iubită?

Miruna a lăsat să se înțeleagă că fostul său soț, Cosmin, este un subiect încheiat și că nici el, dar nici actuala sa iubită nu reprezintă interes pentru ea, motiv pentru care nu își poate emite o părerea.

Citeste si: Selly, cel mai tânăr invitat de la “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Dezvăluirile celui mai influent român din mediul online, în ediția de duminică a emisiunii de la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Ce părere ai despre Andreea și Cosmin? Sunt foarte delicioși împreună”, a fost întrebată Miruna.

„De regulă, am păreri legate de lucruri și persoane de care mă interesează. Deci, cine sunt Cosmin și Andreea?”, a spus Miruna în mediul online.

Citește și: „Îi simt lipsa” Miruna, primele declarații despre împăcarea cu Cosmin! Tânăra a răspuns sincer la cele mai sensibile întrebări

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 2 martie 2023. O zi plină de energie pentru nativii zodiacului. A doua zi de primăvară aduce multp bucurie- stirilekanald.ro

Citeste si: Miley Cyrus, dată în judecată de fostul sot, Liam Hemsworth? Single-ul "Flowers" i-ar cauza actorului numai probleme- radioimpuls.ro

Cosmin și-a asumat relația cu noua iubită, Andreea

În urmă cu doar câteva zile, Cosmin a apărut din nou pe micile ecrane alături de Miruna, moment în care au vorbit despre cum arată viața lor în prezent. Fără vreo urmă de ezitare, tânărul a recunoscut că este într-o nouă relație și că simte că, de această dată, este pe drumul cel bun în plan sentimental.

„Știe toată lumea, pentru că eu am vrut să știe, nu mă feresc de nimeni. E o relație foarte frumoasă. Bine... toate relațiile sunt frumoase la început. Este o fată super dulce, care are foarte multe calități și momentan ne înțelegem foarte bine. Mi-a scris pe Instagram acum vreo 3-4 săptămâni, să nu greșesc, am vorbit o perioadă de câteva zile și ne-am văzut. Am mers la o cafea și după ne-am cunoscut mai bine. Relația e caldă. Sincer, chiar sunt vindecat, asta vorbeam și cu noua mea iubită.

I-am spus să nu ai impresia că eu acum am intrat într-o relație cu tine ca tu să fii un pansament pentru mine, pentru că nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să-mi bat joc de nimeni, să mă folosesc de cineva ca să trec eu peste o poveste de-a mea, nu. Nu este așa, am trecut peste și momentan chiar sunt foarte bine. Dacă nu era ceva serios nu mă afișam să vadă lumea că am relație și poate la scurt timp să mă despart.”, a spus Cosmin în urmă cu câteva zile.