Miruna Pascu, mama băiatului care a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai, arestată preventiv! Ce acuzații sunt pe numele ei

Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai, faptă pentru care a ajuns după gratii, fiind acum cercetat pentru a-și primi pedeapsa cuvenită, căci a și fost, în noaptea tragediei, depistat băut la volan și sub influența substanțelor interzise.

Însă acum, în încercarea de a-și salva copilul, și Miruna și Mihai Pascu, părinții tânărului, au ajuns în atenția oamenilor legii.

În timp ce bărbatul este pus sub control judiciar pentru că a fost prins cu muniție, a lovit jurnaliștii cu motorul, a fugit de la fața locului și a rămas fără permis de conducere, conform observatornews.ro, mama acestuia a ajuns să fie arestată preventiv într-un dosar în care este acuzată de șantaj, în încercarea de a-și ajuta fiul să scape de un nou dosar de trafic şi consum de droguri.

”Nimeni nu îşi doreşte să treacă prin astfel de momente dramatice, toată familia este în dosar”, spune Adrian Bendeac, avocatul Mirunei Pascu, conform sursei menționată anterior.

Miruna Pascu a șantajat-o pe amica fiului ei

Chiar dacă acum și ea trece prin momente dramatice, așa cum declară apărătorul ei, pentru a-și salva fiul, Miruna Pascu a făcut totul, chiar a trecut și la amenințări.

Prima pe lista ei a fost amica lui Vlad. Imediat ce a aflat că prietena fiului ei trebuie să ajungă în fața anchetatorilor, de frică sa nu-l îngroape și mai mult pe Vlad, aceasta a început să o preseze pe tânără.

Cu tot felul de mesaje, sfaturi mincinoase și presiuni, așa a încercat Miruna Pascu să îi închidă gura prietenei fiului ei, înainte ca aceasta să dea declarații. Ba chiar, a încercat să o convingă să nu meargă la DIICOT, pe motiv că va intra ca martor și va ieși ca suspectă.

Martor: Şi ce să spun dacă mă întreabă?

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Nu le zi nimic!

Martor: Aa… adică să neg…filmulețele …

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Într-un clip poți să fii orice…e ca și cum ai juca teatru, da?

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Dar dacă ești atât de labilă, ia-ți un avocat.

Martor: Labilă?!

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Bun, problema este ce îți dorești tu de la viață.

Martor: Să scap, să nu am nicio problemă. Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu pastile.

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de pastile, el a avut reţetă până la un moment dat.

Iar dovezile că mama ar face orice pentru fiul ei continuă. Căci după ce a stat de vorbă cu martora din dosar, Miruna Pascu a avut o discuție cel puțin la fel de interesantă și cu fiul ei.

Discuție în urma căreia reiese faptul că Vlad Pascu ar fi călcat pe bec, consumând substanțe interzise și intrând în anturaje dubioase, din dorința de a fi în centrul atenției tatălui său.

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în c.... Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

Vlad Pascu: Doamne!

Miruna, mama lui Vlad Pascu: M-a sunat ieri... domnișoara... Ea așa e de proastă? Sau face pe nebuna?

Vlad Pascu: E destul de proastă.

Miruna, mama lui Vlad Pascu: E foarte proastă. Deci va face niște prostii cât ea de mari. Ai ajuns pentru că ți-ai dorit întotdeauna să fii în centrul atenției lu tac-tu, să te aprecieze el. Așa te-a învățat, să fii șmecher! Și ai intrat într-un club de așa ziși smecheri. Te rog frumos, nu mai vorbi cu nimeni. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din căcatul ăsta. Și nu le fac gratis. Înțelegi?

”O să pleci vreun an de zile din România”

De asemenea, planul Mirunei Pascu este mult mai complex de atât. Într-o altă discuție avută cu fiul său, femeia spune cum se gândește să îi facă viața mai ușoară după gratii, dar și cum vrea să-l scape de toată presiunea care s-a pus pe el.

Conform spuselor sale, un dosar medical plecarea din România, pentru o perioadă nedeterminată, este opțiunea cea mai bună pentru că Vlad Pascu să iasă din situația în care se află acum și ca lumea să uite de tragedia pe care a produs-o.

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical și dup-aia încet, încet. Şi o să am grijă ca să fii ok, adică în privința asta de protecție. Şi să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde.

Vlad Pascu: Păi normal. Lumea e îndoliată, e astea...nu ai cum să....

Miruna, mama lui Vlad Pascu: Mamă, problema este de accident. Şi în momentul în care a fost comportamentul ăla al tău dinainte, aberant, a fost ca și cum a fost o sfidare.