Misha Miller, povești despre greutățile întâmpinate în drumul spre succes. Cum a început cariera ei în muzică: "Am crezut că face cineva mișto de mine"

Misha Miller a cucerit topurile muzicale internaționale, iar succesul a crescut la fiecare piesă lansată. Tânăra basarabeancă are o poveste impresionantă. Dublu licențiată la Iași, Mihaela nu a renunțat niciodată la visul ei.

După ce a studiat Finanțe și Politologie, Mihaela Arsene a ales cu totul muzica. Arta și cariera pe care o are în prezent sunt mai importante ca orice, iar drumul spre scenă a fost pavat cu provocări, dar și cu un succes real. Manuela Riva și Sasha Lopez sunt doar câteva dintre numele alături de care a lucrat frumoasa artistă.

La "Duet cu Alexandra Ungureanu", Misha Miller a vorbit despre carieră, iubire și dragostea pentru muzică, dar și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge în top.

Misha Miller și Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Misha Miller, totul despre copilăria și viața la Chișinău

Pe Misha Miller fanii o cunosc după hiturile pe care le-a lansat și care au zguduit cluburile. Puțini sunt însă cei care știu că Mădălina s-a născut la Chișinău, iar primii ani i-a petrecut alături de bunici. Cei doi profesori s-au ocupat de educația ei, iar mai apoi, când a mai crescut, s-a mutat la părinți.

"Mihaela s-a născut la Chișinău și în primii ani a stat la bunici. Am avut o copilărie foarte frumoasă pentru că bunicii au avut grijă să mă ocrotească. Au fost profesori și au știut să mă educe în cel mai frumos mod.

După vreo 4 ani părinții m-au luat la Chișinău, am stat acolo până la 18 ani, am făcut un liceu cu profil român. Era primul liceu în care mai mult de 80% dintre profesori erau din România și de acolo au venit și valorile mele și dragostea pentru România. Noi eram unicul liceu care sărbătorea 1 Decembrie și învățam istoria.(...) Eram derutat și nu știam unde să merg pentru că atunci era un vis să faci o carieră în muzică la Chișinău.

În Chișinău nu prea există showbiz, studiouri, lumea nu prea lansează piese(...) Muzica era un vis la Chișinău, dar părinții m-au susținut mereu așa că mi-au spus să fac ce facultăți vreau, dar nu mă vedeau artist. Mama mereu mă vedea în Corpul Diplomatic", a povestit Misha Miller, la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Misha Miller [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a început Misha Miller drumul în muzică

Misha Miller s-a remarcat rapid în industria muzicală, iar talentul ei a fost imediat recunoscut. Așa s-a întâmplat că o celebră casă de discuri i-a scris pentru o colaborare, însă atunci când a văzut cine i-a trimis mesaj, Mihaelei nici nu i-a venit să creadă.

"Am primit un mesaj de la o casă de discuri. Inițial mesajul a intrat în spam. Eu am crezut că face cineva mișto de mine. Am avut întâlnire cu fata care mi-a scris ulterior la Chișinău, ea fiind moldoveancă, dar lucrând în PR la respectiva casă de muzică.

Mie mi se părea un vis. Atunci Carla`s era pe val de la noi, dar în rest Irina și Motanul erau la început. Totul părea un vis pentru mine și să semnez un contract cu o casă de producție din București era wow", a mai dezvăluit ea, la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

