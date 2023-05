Misha Miller, povești inedite la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat". Legătura dintre un basm moldovenesc și una dintre cele mai delicioase prăjituri - Cușma lui Guguță

Misha Miller a fost invitata matinalilor Cosmin Cernat și Greeg, în această dimineață, la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", emisiunea difuzată de la ora 7:00, simultan la Radio Impuls și Kanal D2.

Prezență fresh pe scenă artistică românească, Misha Miller și-a făcut debutul pe piața muzicală autohtonă acum cinci ani şi locuiește de 10 ani în țara noastră. A urmat cursurile Facultății de Științe Politice și a celei de Finanțe Bănci din Iași, dar pasiunea pentru muzică a fost mai puternică.

Mereu susținută de familie, artista spune că are o relație cu totul specială cu sora ei.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

"Eu am crescut-o practic. Părinții atunci erau ocupați cu un nou job, o nouă afacere pe care o deschideau; veneau în fiecare seară la 10.00, 11.00 și, practic, până atunci stăteam eu cu ea. O plimbam, o schimbam. Eu și mi-am dorit întotdeauna să am o surioară. Până și acum ai mei găsesc prin carnețelele mele, prin agendele mele că cea mai mare dorință a mea era să am o surioară", a povestit frumoasa artistă.

Frumoasa basarabeancă le-a mărturisit celor doi prezentatori că îi place să gătească, chiar dacă nu are foarte mult timp liber, și le-a împărtășit rețeta unuia dintre cele mai cunoscute deserturi moldovenești...."Cușma

lui Guguță".

"Sunt niște clătite cu niște vișine, în sucul lor, vișine naturale.(...) Guguță este un personaj din poveștile moldovenești. De acolo vine Guguță (n.r.- denumirea desertului)", a dezvăluit Misha Miller despre sursa numelui inedit al acestui deșert.

Emisiunea "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat" poate fi urmărită în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 7:00, simultan pe Radio Impuls și Kanal D2.