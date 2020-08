In articol:

Misha, fosta soție a lui Connect-R, are o siluetă de invidiat, iar acest lucru se poate observă din fotografiile postate de ea pe conturile de socializare. Frumoasa blondină s-a pozat în costum de baie, la malul mării, și-a declarat cum reușește să se mențină în formă.

Cântăreața le-a spus urmăritorilor de pe Instagram cum a reușit să ajungă la o formă fizică cât mai bună. Ea a mai adăugat faptul că a ajuns la acest rezultat după o lună de alimentație corectă.

”După o lună de alimentație corectă și doar PATRU antrenamente, corpul meu începe să capete o formă frumoasă!”, a scris Misha pe Instagram, la poza în care apare într-un costum de baie.

În plus, artista a vorbit, în cadrul unui interviu, despre faptul că își mai dorește să mai slăbească câteva kilograme și a dat și detalii despre dieta pe care o ține la momentul actual.

“Nu am niciun secret pentru silueta mea, încerc să fiu atentă la ce mănânc, mai am perioade când mai scap din vedere treaba asta şi mai pun un kilogram-două dar cam atât, însă le dau jos destul de rapid. Nu fac nimic deosebit! De exemplu, acum ţin o dietă, dar nu sunt foarte strictă. Dacă am o zi în care mi-e foarte tare poftă de ceva, mănânc, dar foarte puţin… Acum am 55 de kilograme şi aş vrea să ajung la 49-50”, a dezvăluit Misha.