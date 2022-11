Miss Croația a provocat un scandal uriaș în Qatar! Ivana Knoll a venit aproape goală la ultimul meci al echipei lui Luca Modric și riscă să fie închisă! ”Doamne, nici măcar nu am haine”

In articol:

Ivana Knoll (30 de ani) produce șoc după șoc în Qatar! Fosta Miss Croația, supranumită de către englezii de la The Sun ”cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială”, a înnebunit pe toată lumea în primele zile ale turneului final, după ce a apărut în tribune îmbrăcată provocator, apoi, a criticat restricțiile impuse de tradiție la fața locului.

„La început, mă gândeam că totul va fi confortabil și nu vor exista restricții, deși Cupa Mondială se dispută în Qatar. Apoi, am auzit de regulile de aici și am fost șocată. Codul vestimentar interzice să-ți arăți umerii, genunchii, buricul, iar eu m-am gândit ”Doamne, nici măcar nu am haine care să îmi acopere aceste părți!’”, a declarat Ivana, conform Yahoo Sports.

Ivana Knoll, supărată pe restricțiile vestimentare de la Cupa Mondială! ”Am fost foarte nervoasă”

Deloc speriată de consecințe, Ivana Knoll a mai spus și ce simte în legătură cu restricțiile vestimentare de la Cupa Mondială din Qatar, pe care le consideră

total nepotrivite în contextul unei astfel de competiții, dar a recunoscut și faptul că nimeni nu i-a făcut vreo problemă din cauza hainelor deocamdată.

”Am fost foarte nervoasă, pentru că, deși nu sunt musulmană, eu, în Europa respect hijabul și niqabul. Așa că și ei (n.r. cei din Qatar) trebuie să respecte felul nostru de a trăi, religia noastră și chiar și rochiile mele. Eu sunt catolică, din Croația, și am venit aici pentru Cupa Mondială. Când am ajuns, am fost surprinsă să văd că nu mi-a făcut nimeni vreo problemă din cauza vestimentației. Te lasă să porți tot ce vrei, cu excepția clădirilor guvernamentale. Și, într-un final, sunt ok cu asta”, a conchis Ivana Knoll, conform Yahoo Sports.

Virulența declarațiilor a fost urmată de o altă apariție șocantă a croatei în tribune. Momentul culminant s-a produs chiar la partida Croația-Canada( scor 4-1), unde celebra suporteră a ales să se îmbrace într-o rochiță extrem de scurtă și decoltată, în culorile și modelul reprezentativei al cărei lider este madrilenul Luca Modric. În plus, a postat fotografiile pe rețelele ei de sociale un filmuleț de pe stadion, decizie ce a stârnit un nou val de critici, chiar dacă a adunat și peste 45.000 de aprecieri în doar 4 ore!!!

” Sunt surprins că nu ești deja la închisoare ”, ” De ce nu vrei să respecți regulile? ”, ” E rușinos modul în care te afișezi ” sau ” La următorul meci nu o să te mai vedem. O să fii arestată ” au fost doar câteva dintre mesajele apărute în mediul online.

Miss Croația s-a supărat pe organizarea Cupei Mondiale din Qatar! Prietenii mei nici acum n-au primit cardul Hayya, deși au trecut 20 de zile și au bilete pentru toate meciurile.

Ivana Knoll nu a cedat însă presiunii și pare chiar să nu îi pese de regulile morale din țara care găzduiește Cupa Mondială, pe care le-a încălcat fără să se gândească la anumite consecințe. Ținutelor ei pot fi considerate indecente, astfel că ea riscă sancțiuni fără precendente, de la interzicerea accesului în spațiile publice, la o amendă de 3.000 de euro sau chiar câteva zile de închisoare.

Dincolo de reacția publică legată de partea vestimentară Ivana Knoll a mers mai departe și a a ”arătat” cu degetul organizarea Cupei Mondiale, pe care p consideră un ”dezastru” și un ”circ”. Motivul… apropiații săi nu au primit nici acum Hayya, legitimația necesară pentru a intra la meciuri, deși aceștia și-au procurat bilete de a vedea partidele turneului final.

” E un dezastru. Îmi pare rău pentru cei care nu pot merge la Cupa Mondială din cauza celei mai proaste organizări din istorie. Prietenii mei nici acum n-au primit cardul Hayya, deși au trecut 20 de zile și au bilete pentru toate meciurile. Evident, eu sunt aici, sunt norocoasă că pot încuraja naționala Croației. E clar de ce mulți oameni n-au vrut să vină în Qatar. E un circ ”, a menționat croata Ivana Knoll, pe Instagram, în urmă cu câteva zile, ceea ce o transformă și într-o ”rebelă” și în această direcție a nemulțumirilor.

Cine este Ivana Knoll

Femeia care a încins spiritele la Cupa Mondială din Qatar este o persoană foarte cunoscută în Europa și, în special, la competițiile fotbalistice de anvergură. Model de top și fostă Miss Croația, Ivana Knolla devenit foarte populară, mai ales pentru aparițiile ei colorate la meciurile Naționalei, dar și a furorilor pe care le produce postările ei de pe Instagram.

Ivana a fost una dintre cele mai memorabile prezențe în galeria echipei Croației la Campionatul Mondial de fotbal din 2018, care a avut loc în Rusia, încheiat cu reprezentanta țării sale pe poziția a doua, cel mai bun loc din istorie. La momentul respectiv, presa rusă nu rata nicio aparație a frumoasei brunete, care apărea în ținute incendiare pe stadion. Acum, suntem curioși ce surprinze va mai produce apetisanta femeie la partidele Croației din zilele următoare.

