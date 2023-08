VIDEO | Gafa uluitoare făcută în direct de Angelina, studenta care a câștigat un concurs de Miss. Nu a știut care este capitala României

In articol:

Angelina Brejnaskaya a fost desemnată „Miss Moscova 2023”, însă a făcut o gafă de zile mari, la scurt timp după a primit titlul. Blondina a avut un moment de rătăcire în cadrul unei emisiuni televizate din Rusia. Moderatorul a întrebat-o care este capitala României, iar ea a oferit un răspuns care i-a lăsat mască pe mulți.

Gafa Angelinei nu a putut fi trecută cu vederea, mai ales că tânăra, în vârstă de 25 de ani, este și moderatoare TV în prezent. Ea este studentă la Jurnalism, la Universitatea de Stat din Moscova. Cu toate acestea, pare că nu are o pasiune aparte pentru geografie. S-a încurcat cumplit când a fost întrebată de capitala țării noastre. După secunde bune de ezitare, a oferit un răspuns halucinant: „Bosnia și Herțegovina".

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.



Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University- in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn