Misterul biscuiților găsiți de Zanni la Survivor România! Un fost concurent a dat cărțile pe față: „Când intervine instinctul animalic...”

Zanni a făcut o dezvăluire șocantă în timpul primului consiliu al acestei săptămâni! Faimosul a recunoscut că a găsit două bachete de biscuiți în republica Dominicană, pe care le-a împărțit cu colegii săi. Deoarece este interzis regulamentului, Daniel Pavel i-a transmis că urmează să fie sancționat în următoarele zile.

Fanii Survivor România sunt confuzi cu privire la modul în care Zanni a găsit cele două pachete de biscuiți, în contextul în care ei nu au voie să accepte mâncare. Yamato Zaharia, fost concurent de la Exatlon, a elucidat misterul biscuiților găsiți de Zanni. Fostul concurent din Republica Dominicană a mărturisit că se poate întâmpla ca diferite persoane din staff sau de pe insulă să uite anumite obiecte, inclusiv mâncare.

„Tot ce se întâmplă acolo este real! Dar se întâmplă ca pe lângă traseu cameramanii sau persoanele de acolo să își uite biscuiți, mâncarea, cafeaua, tigarile, etc... Când intervine instinctul animalic începi să iei tot ce găsești fără să te vadă nimeni. Este de apreciat că a împărțit cu toți și nu i-a mâncat singur”, a declarat fostul Faimos.

Yamato de la Exatlon a pus capăt tuturor zvonurilor că Faimoșii sau Războinicii ar putea primi mâncarea în timp ce se află în Republica Dominicană.

În contextul în care stau zile întregi fără hrană consistentă, el a adăugat că este foaret greu să te stăpânești în momentul în care găsești ceva de mâncare.

„Am vrut să subliniez faptul că nu le oferă nimeni pe ascuns sau când se opresc camerele biscuiți, țigări, etc. Este doar neatenția unor persoane și o foarte mare atenție din partea persoanelor lipsite de mâncare. Îți fug ochii ca girofarele după lucruri uitate”, a adăugat Yamato Zaharia.

Zanni riscă să fie eliminat de la Survivor România?!

Zanni de la Survivor România 2021 a povestit ce a decis să facă cu cele două pachete de biscuți pe care le-a găsit pe insulă.

Faimosul a împărțit cu toți colegii, inclusiv și cu Elena Marin.

„Ea m-a acuzat de cumpărare după momentul cu biscuții. Să recunosc pentru cei de acasă. Când îmi e foame, dacă găsesc un pachet de biscuiți pe jos pe stradă îl iau. Am găsit un pachet de biscuiți și l-am luat. Am furat. Îmi asum. Se numește furt, că nu aveam voie. Am vrut să-l împart cu echipa. Și am văzut-o pe Elena singură pe plajă și am spus că s-ar bucură să-i dau un biscuite, doi.

M-am dus la Elena, deși ceva în mine îmi spunea să nu-i dau. Și i-am spus „ia”. Și ea mi-a mulțumit. După ce am plecat, după o discuție cu Moro, ea a venit la mine și mi-a spus „nu vreau. Mă oftic că nu mi-ați dat și mie și mi-e frică că îmi puteți scoate ochi”. Mai aveam un pachet de biscuiți, a spus că nu, dar a luat și din ăla. Ea a vrut să nu ia ca să nu-i scoatem ochii. A spus că îi e frică, dar a luat în continuare”, a dezvăluit Zanni.