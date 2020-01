A fost o viață în lumina reflectoarelor și în atenția presei, atât datorită tatălui său celebru, comentatorul sportiv Cristian Țopescu, cât și carierei de succes pe care a avut-o în televiziune, dar și în urma relației de notorietate, din tinerețe, cu Ștefan Bănică jr.

Viața Cristinei Țopescu a fost una demnă de orice roman, cu suișuri și coborâșuri. Cu succes incredibil în carieră și câștiguri substanțiale, urmate de momente în care nu se regăsea din punct de vedere profesional si crize financiare iminente.

În ultimii ani nu o ducea prea bine. Pierduse imobile, bunuri, se afla în mai multe procese în care lupta pentru propriile-i drepturi și... își alina sufletul având grijă de căței. Se lupta pentru ei și căuta să ofere o viață cât mai bună unui număr cât mai mare de animale.

Într-o casuță ca aceasta a locuit și a murit Cristina Țopescu

Când a fost nevoită să se mute din casa în care locuise în Otopeni, a spus că visează la o locuință linistită, într-o zonă curată, aproape de pădure, dar și de București. Prefera zona de nord a Capitalei, pentru că se obișnuise aici. Nu voia să o cumpere, ci să o închirieze. Așa a ajuns în Tunari, Ilfov, în complexul rezidențial în care și-a găsit, de altfel, și sfârșitul.

Cristina Țopescu și-a căutat o căsuță lângă pădure, pentru care să nu plătească mai mult de 500 de euro

Inițial, complexul fusese construit de un dezvoltator imobiliar care, încet-încet a început să vândă casele. “Locuința în care a murit Cristina Țopescu era închiriată. Nu direct de la primul proprietar, proprietarul complexului, ci de la un particular care cumpărase, între timp, imobilul. Construcția în care locuia jurnalista era micuță, cu etaj și făcea parte dintr-un ansamblu de 4 case lipite între ele, fiecare cu o curte aferentă. O asemenea casă poate fi închiriată contra sumei de 500 de euro”, ne-au informat surse de încredere din Tunari.

Suma de 500 de euro este și cea pe care Cristina Țopescu a fost dispusă să o plătească, de la bun început pentru chirie. În plus, mai exista un avantaj uriaș. Proprietarul a fost de acord ca jurnalista să își aducă și câinii în curte și să le amenajeze căsuțe.

Totuși, faptul că era chiriașă, nu proprietară a constituit și un dezavantaj pentru Cristina Țopescu. Potrivit unor surse din anturajul prezentatoarei tv, aceasta ar fi intenționat, undeva prin 2019 să încheie un contract de colaborare, dar nu putea activa legal cu sediul în Tunari, asa cum și-ar fi dorit, pentru că nu avea mutația pe buletin făcută în noua locație. În plus, i-a dezvăluit potențialului partener de afaceri că nici nu voia să își lege, în scripte, sediul fiscal de locația din Tunari – Ilfov, pentru că nu avea să știe cât de mult urma să domicilieze acolo, fiind chiriașă și nu proprietară.

Primele imagini cu cei 5 câini găsiți în viață în casa Cristinei Țopescu. Ce se întâmplă chiar acum cu animalele care au supraviețuit tragediei

Jurnaliștii WOWbiz.ro au obținut, în exclusivitate, imagini cu cei 5 căței supraviețuitori din casa în care a fost găsită fără suflare Cristina Țopescu. 4 dintre ei au ajuns la Asociația Vier Pfoten, iar al cincilea, o fetiță, a fost luată de o vecină și bună prietenă cu jurnalista.

Din nefericire, doi dintre cei 7 căței pe care îi mai avea Cristina Țopescu au fost găsiți morți, alături de stăpâna lor, care îi diviniza. Pentru ei nu s-a mai putut face nimic, cauza morții fiind, cel mai probabil, deshidratarea. Este știut faptul că un câine, ca și un om, poate rezista câteva săptămâni fără hrană. Fără apă, în schimb, nu poate supraviețui decât câteva zile.

Procurorul de caz a cerut necropsia celor doi căței găsiți morți

Odată cu teribila veste a decesului reputatului jurnalist Cristina Țopescu, au apărut și primele suspiciuni legate de cauzele morții. Procurorul de caz a dorit neapărat să înlăture toate ipotezele, motiv pentru care a cerut, de urgență, realizarea necropsiei celor doi căței găsiți fără suflare, lângă trupul omului de televiziune,

Cadavrele animalelor au fost preluare încă de duminică seara de reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare, pentru ca apoi să ajungă la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală unde, în urma analizelor efectuate, se va stabili cauza decesului.

Potrivit unor surse din interiorul anchetei, procurorul dorește să afle cât mai repede dacă poate fi vorba despre substanțe periculoase care ar fi fost ingurgitate de animale, sau nu. Dacă da, atunci ipoteza unei morți voluntare poate fi luată în calcul.

Ceilalți 5 câini au reușit să supraviețuiască, pentru că aveau posibilitatea să iasă afară din casă. Asta i-a și salvat! Cățeii au reușit să găsească un sac de hrană, să îl rupă și să mănânce pe săturate. Iar sursă de apă exista în permanență în curtea locuinței.

Celelalte animale, 5 la număr, sunt bine, spre foarte bine. “Unul dintre cei 5 câini găsiți în viață – și, ATENȚIE!, este vorba despre câini de talie mare – a fost luat de o vecină a Cristinei Țopescu. Ceilalți 4, 3 băieți și o fată, au fost preluați noi, duminică seară”, a declarat Kuki Bărbuceanu, reprezentantul Vier Pfoten, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Potrivit acestuia, cei 4 căței erau grași și frumoși, cam 25-30 de kilograme fiecare, semn că s-au hrănit bine în toată această perioadă de când Cristina Țopescu a decedat și până a fost descoperită.

Citeste si: Marea iubire a Cristinei Topescu a fost Stefan Banica Jr: ”M-am simtit foarte iubita, prea iubita”

Citeste si: Adevărul despre câinii găsiți în locuința Cristinei Țopescu. Câte animale au murit și ce s-a întâmplat cu patrupedele care trăiesc | EXCLUSIV

Citeste si: Ipoteză șoc lansată de anchetatori în cazul morții Cristinei Țopescu! Se caută substanțe periculoase! Procurorul de caz a cerut necropsia câinilor morți! Vrea să afle de ce au murit animalele! EXCLUSIV

WOWbiz.ro a obținut, în exclusivitate, îmagini cu cei 4 căței preluați de Vier Pfoten, prin intermediul reprezentantului lor, Kuki Bărbuneanu. Este vorba despre 3 masculi și o femelă, toți aflându-se acum pe mâini bune, bucurându-se de dragoste și îngrijire, așa cum și-ar fi dorit, cu siguranță, Cristina Țopescu.

Cristina Țopescu a murit. Cum îi cheamă pe cei 5 căței supraviețuitori ai tragediei

“Cățeii sunt bine și nu duc lipsă de nimic. Suntem deschiși chiar să îi oferim spre adopție, însă nu oricui. Cine vrea să aibă grijă de unul dintre cele 4 suflete luate de la Cristina Țopescu ar trebui să fi fost, de preferat, o persoană apropiată acesteia, care să îi înțeleagă și împărtășească dragostea pentru animale, care să știe că un animal înseamnă o responsabilitate pe viață și vine la pachet cu sacrificii pe care orice iubitor le cunoaște și este dispus să le facă”, ne-a explicat Kuki Bărbuceanu. Pe un cățel îl cheamă Siba, pe altul Sisi, o femelă căreia i-a spus, simplu, “Fetița” și încă un băiat, al cărui nume nu a fost încă descoperit de reprezentanții Vier Pfoten.

Mai mult, luni după amiază, pe pagina de Facebook a lui kuki Bărbuceanu a fost dar share unei postari ARCA: "Cristina s-a dus și noi știm că marile dureri sunt mute, așa că preferăm să nu ne strigăm durerea în public. O cunoșteam de 20 de ani și putem spune că a fost o mare iubitoare de oameni și de animale, mereu dispusă să vină în ajutorul ființelor fără apărare.

Acum câțiva ani, Cristina ne rugase să ne ocupăm ca animalele ei să nu ajungă iarăși în stradă sau în adăposturi unde se practică eutanasia, în caz că ei i se întâmplă ceva. Așa că ne-am dus la ea acasă în secunda în care am aflat despre tragedie. Dintre cei șapte câini, doi muriseră in casă, iar cauzele deceselor vor fi știute curând, după necropsie. Unul dintre supraviețuitori a fost deja adoptat de o vecină. Ceilalți patru erau afară, într-o stare fizică bună, dar foarte speriați. A fost nevoie să-i tranchilizăm ca să-i putem lua, iar momentan sunt la noi acasă.

Dacă prietenii și apropiații Cristinei citesc asta, sperăm că unii dintre ei vor vrea să adopte aceste animale. Toți cei patru câini au un comportament special, sunt destul de fricoși și greu de strunit (probabil acesta era și motivul pentru care Cristina, care sărea în ajutorul celor la care alții renunțau, i-a adoptat de la bun început). De aceea am vrea să ajungă la cineva cunoscut, de încredere, care să se poată ocupa de ei cu aceeași grijă și dedicație pe care le avea Cristina și căruia să-i putem fi aproape în caz că are nevoie de ajutor cu ei, așa cum făceam și când Cristina trăia.

Am rugat procurorul care se ocupă de caz să ne pună la dispoziție carnetele de sănătate ale câinilor aflați în viață, odată ce vor fi găsite, pentru a vă putea da mai multe informații despre ei. Momentan vă putem spune doar că este vorba despre trei femele și un mascul. Până atunci, ajutați-ne cu un share și haideți să le găsim tuturor o casă bună, plină de căldură și iubire.

Menționăm că Cristina mai avea grijă de cel puțin 40 de alți câini, împrăștiați pe la diverse adăposturi, pe care îi susținea financiar. Inițial îi ținuse pe toți în curte, dar a fost nevoită să renunțe la ei din cauza plângerilor și presiunilor repetate ale unor vecini binevoitori. Vom încerca să aflăm și situația lor".

Prietena și vecina Cristinei a adoptat al cincilea cățel, pe "Vrăbiuța"

Cel de-al cincilea cățel găsit în viață acasă la Cristina Țopescu, “Vrăbiuța” a fost preluat imediat după descoperirea tragediei de vecina și pietena jurnalistei, Diana Maria. Cățelușa, de talie mica, e fericită și liniștită în locuința femeii care știe cu câtă dragoste a îngrijit-o, de-a lungul vieții, Cristina.

"De fiecare dată ea se punea pe planul doi. Pe primul plan, erau cățeii și grija să facă rost de hrană pentru ei. Nu avea bani să le cumpere hrană de cea mai bună calitate, așa că improviza, făcând rost de tot felul de alimente pe care le transforma în mâncare de căței", ne-a povestit o apropiată a Cristinei Țopescu.

Cristina Țopescu avea 59 de ani și a fost găsită duminică seara, moartă în casă. Conform informațiilor oamenilor legii, fosta jurnalistă și realizatoare tv, murise în urmă cu circa trei săptămâni. Trupul ei a fost găsit pe pat, aproape mumificat. Polițiștii spun că nu au găsit urme de violență pe corp, însă cauzele decesului se vor afla abia după ce mediciștii legiștii vor prezenta raportul necropsiei.

Ce au observat vecinii care au gasit-o pe Cristina Topescu

Surse de la fata locului sustin ca o vecina a intrat in curtea Cristinei Țopescu, pentru ca nu mai vazuse nici o miscare prin casa, s-ar fi uitat pe geam si a zarit pe cineva in pat si a banuit ca ar fi ea. Initial, femeia a dezvaluit ca vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, in pozitie laterala. Apoi, cand a obsevat ca nu e ceva in regula, a mai chemat si alti vecini si a fortat usa.

Cristina Topescu a murit! Ce suspiciuni au politistii

In momentul in care au intrat in casa, duminică seara, toti s-ar fi ingrozit, intrucat au vazut ca vecina lor Cristina Țopescu era moarta, in plus, cadavrul era aproape mumificat. Imediat, au chemat politia si au colaborat cu oamenii legii.

Echipajul de la ambulanta nu a mai putut face altceva decat sa declare decesul, iar apoi, corpul a fost transportat la morga. Conform primelor informatii, oamenii legii spun ca nu sunt suspiciuni de omor, dar... atentie, totusi nu este eliminata pista sinuciderii pana nu va fi incheiata necropsia.

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR. O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video. In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania. A revenit in televiziune in 1991,la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.